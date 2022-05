HORIZON EUROPE Vom EU-Milliardentopf ausgeschlossen: Bundesrat entscheidet 2023, ob die Forschungskooperation mit Brüssel noch Sinn macht Je länger die Blockade bei der «Horizon Europe» dauert, desto geringer sei der Wert einer Teilnahme, sagt Staatssekretärin Martina Hirayama.

Ein Forscher der ETH Lausanne justiert die Temperatur am Kernkraft-Versuchsreaktor Tokomak. Keystone

Bereits zum zweiten Mal hat der Bundesrat am Mittwoch Hunderte Millionen Franken gesprochen, um den Ausfall der Forschungszusammenarbeit mit der EU zu kompensieren. Insgesamt belaufen sich die Überbrückungsmassnahmen auf über 1,2 Milliarden Franken seit 2021.

Dieses Geld hätte die Schweiz eigentlich in den EU-Topf des 95 Milliarden Euro schweren Förderprogramms Horizon Europe einzahlen wollen, woraus es an hiesige Forscherinnen und Forscher zurückgeflossen wäre. Weil die Schweiz nach dem Aus des Rahmenabkommens aber nicht mehr als assoziierter Staat bei Horizon Europe gilt, investiert der Bundesrat die Fördermittel jetzt in Eigenregie.

Leidgenossen: Sowohl Grossbritannien wie der Schweiz versperrt die EU im Moment den Zugang zum Forschungsprogramm Horizon Europe. Keystone

Schweiz drängt EU auf schnelle Assoziationsverhandlungen

Darüber hinaus will er den Forschungsstandort zusätzlich stärken und investiert rund 25 Millionen Franken in eine nationale Quanten-Initiative und in die Lancierung von neuen internationalen Kooperationen innerhalb und ausserhalb Europas. Ziel sei es, die Differenzierung voranzutreiben und Klumpenrisiken zu vermindern, so Martina Hirayama, Staatssekretärin für Bildung, Forschung und Innovation, am Donnerstag bei einem Mediengespräch.

Erst vergangene Woche betonte Bundespräsident Ignazio Cassis beim Besuch beim britischen Premier Boris Johnson in London die Absicht, in der Forschung enger mit Grossbritannien zusammenzuspannen. Offensichtlich will die Schweiz damit auch eine Botschaft an die EU aussenden: Wenn ihr uns nicht bald am Forschungsprogramm teilnehmen lässt, können wir uns auch anders orientieren.

Dazu passt, dass der Bundesrat im kommenden Jahr entscheidet, ob ein Andocken ans EU-Programm noch Sinn macht. Je länger die Schweiz nicht assoziiert sei, desto problematischer werde es, weil die grossen Ausschreibungen bereits vergeben seien und Projekte gestartet seien, sagt Hirayama. Der Bundesrat werde die Lage deshalb im Jahr 2023 politisch neu beurteilen und schauen, ob der Mehrwert für eine Teilnahme noch gegeben sei.

Umfrage unter Forschenden zeigt wenig Optimismus

Offen bleibt die Frage, wie viele Forschende die Schweiz bereits in Richtung EU verlassen haben. Konkrete Zahlen werden laut dem Staatssekretariat für Bildung und Forschung erst im Spätsommer vorliegen. Eine qualitative Umfrage unter der Forschungsgemeinschaft wurde aber schon durchgeführt, das Resultat hält Wirtschaftsminister Guy Parmelin dem Vernehmen nach noch unter Verschluss. Dabei soll das Bild eindeutig sein: Viele Forschende in der Schweiz sind stark besorgt und fürchten um den Zugang zum europäischen Wissenschaftsnetzwerk, wenn die Schweiz nicht bald bei Horizon Europe dabei ist. Parmelin-Sprecher Urs Wiedmer betont, der Bericht sei noch nicht fertig gestellt und würde zu gegebenem Zeitpunkt selbstverständlich publiziert.

Bereits Anfang Jahr meldete die ETH-Zürich, dass zwei Gewinner der renommierten «European Research Council»-Stipendien ihre Projekte nicht in der Schweiz antreten würden. Schweden startete sogar aktiv einen Aufruf an Forschende in der Schweiz, ihre Tätigkeit nach Schweden zu verlegen und bot jeder Uni für die Abwerbung eines Schweizer Top-Forschenden eine Prämie von 100’000 Franken.

Aus der Forschungsgemeinschaft heisst es, man sei enttäuscht von den bundesrätlichen Unterstützungsmassnahmen. Es sei immer klar gewesen, dass der Bundesrat ohne EU-Förderung mehr eigenes Geld in die Hand nehmen müsse, um die Attraktivität des Forschungsstandorts Schweiz zu gewährleisten. Die Ergänzungsmassnahmen von 25 Millionen Franken seien viel zu wenig. Für die Quanteninitiative zum Beispiel sind 10 Millionen Franken reserviert. Zum Vergleich: Deutschland und Frankreich investieren zusätzlich zu den EU-Programmen jeweils Milliardenbeträge, um diese Zukunftstechnologie zu fördern.