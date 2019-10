Die Demokraten haben im Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump ihren Kronzeugen gefunden Der Geschäftsträger der amerikanischen Botschaft in der Ukraine erhebt schwere Vorwürfe gegen seine eigene Regierung. Demnach gab es eine Direktive von Präsident Donald Trump, bereits bewilligte Hilfszahlungen an Kiew einzufrieren – weil die neue ukrainische Regierung ihm keinen parteipolitischen Gefallen machen wollte. Das ist Wasser auf die Mühlen der Demokraten. Renzo Ruf aus Washington

Donald Trump gerät immer weiter in die Bredouille. (Bild: AP, Washington, 21. Oktober 2019)

Hätte Bill Taylor doch auf seine Frau gehört. Als Aussenminister Mike Pompeo den Vietnam-Veteranen und ehemaligen Karrierediplomaten im Mai dieses Jahres bat, in den Staatsdienst zurückzukehren, war seine Frau Deborah strikt gegen dieses Vorhaben. Der 1947 geborene Taylor aber zog es vor, auf einen Mentor zu hören, der ihm sagte: «Wenn dein Land dich um etwas bittet, dann tue es – wenn du eine Wirkung erzielen kannst.»

Taylor, der von 2006 bis 2009 bereits einmal als amerikanischer Botschafter in der Ukraine amtiert hatte, war der Meinung, er könne dazu beitragen, die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Staaten zu stärken. Schliesslich hatte ihm Pompeo versichert, dass die Regierung von Präsident Donald Trump der Ukraine auch weiterhin mit «robusten» sicherheits- und wirtschaftspolitischen Unterstützung zur Seite stehen werde. Also zog Taylor erneut in die ukrainische Hauptstadt; am 17. Juni trat er das Amt des Geschäftsträgers der Botschaft an.

Rasch allerdings fand der Diplomat heraus, dass es zwei Kanäle zwischen Washington und Kiew gab, über die bilaterale Geschäfte abgewickelt wurden: Einen regulären, an dem die US-Botschaft in Kiew angeschlossen war, und einen «höchst irregulären», der ihn alarmiert habe. Letzter war durch den amerikanischen EU-Botschafter George Sondland, den Sondergesandten Kurt Volker und Energieminister Rick Perry begründet worden; involviert war auch Rudolph Giuliani, der persönliche Anwalt des Präsidenten. Giulianis Mission bestand darin, im Umfeld von ukrainischen Offiziellen Beweise für eine abstruse Theorie zu finden, wonach es nicht Russland gewesen sei, das 2016 den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf manipuliert hatte, sondern die Ukraine. Gemäss dieser Theorie soll ein gehackter Mail-Server der Demokratischen Partei irgendwo zwischen Lemberg und Luhansk versteckt werden, aus welchen Gründen auch immer. Auch ging Giuliani den Gerüchten nach, dass der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden, als er noch als Vize von Präsident Barack Obama gewirkt hatte, ungebührenden Druck auf die damalige ukrainische Regierung ausgeübt hatte, um seinen Sohn Hunter zu schützen – der im Verwaltungsrat einer Energiefirma sass, deren Besitzer der Korruption verdächtigt wurde.

«Alles» von Ermittlungen in der Ukraine abhängig

In den Augen von Taylor hätten die beiden diplomatischen Kanäle anfänglich, im Juni und Juli, dasselbe Ziel verfolgt: Die Partnerschaft mit dem neugewählten Präsidenten Wolodimir Selenski zu stärken und seiner Regierung zu helfen, den russischen Einfluss zurückzudrängen. Spätestens im August aber änderte sich dies. Der Grund: Washington habe plötzlich die Bedingung gestellt, dass die Ukraine strafrechtliche Ermittlungen im Zusammenhang mit den Anschuldigen, die von Giuliani verbreitet wurden, aufnehme – sonst werde Selenski nicht im Weissen Haus empfangen. Am 22. August telefonierte Taylor mit seinem Ansprechpartner im US-Aussenministerium und fragte ihn, ob die Regierung Trump immer noch hinter dem neuen ukrainischen Präsidenten stehe. Die Antwort: «Das wird sich zeigen.» Und am 1. September sagte EU-Botschafter Sondland, der als Hotelier reich wurde: Der ukrainische Präsident müsse unbedingt öffentlich verkünden, dass sein Land eine Untersuchung aufnehme, von der Trump politisch profitieren könnte, sonst drohe eine Eiszeit zwischen Washington und Kiews. «Alles» – also nicht nur die Visite Selenskis im Weissen Haus, sondern auch amerikanische Hilfsgelder an die Ukraine in dreistelliger Millionenhöhe – seien von einer solchen Stellungnahme abhängig. Am 8. September wiederholte Sondland diese Forderungen an Selenski im Gespräch mit Taylor noch einmal. Als sich der Diplomat empört über diese Verknüpfung zeigte, sagte der ehemalige Hotelier Sondland: Trump sei eben ein Geschäftsmann. Bevor er einen Vertrag unterschreibe, wolle er eine Vorauszahlung sehen. Taylor, stets der korrekte Diplomat, gab zurück, die ukrainische Regierung schulde Amerika nichts.

Ein geradezu idealer Zeuge

Nun, fast zwei Monate später, steht der Diplomat im Zentrum der Impeachment-Ermittlungen gegen Trump. Am Dienstag gab Taylor (hinter verschlossenen Türen) den Ermittlern im demokratisch kontrollierten Repräsentantenhaus Auskunft. (Die erwähnten Vorfällen beschrieb der Diplomat in seiner einführenden Stellungnahme, die am späten Dienstag von amerikanischen Medien verbreitet wurden.) Und er bestätigte die explosivste Behauptung in der Ukraine-Affäre: Es gab eine Direktive Trumps, die durch den Kongress bereits bewilligten Hilfsgelder an die Ukraine einzufrieren – weil Selenski nicht schnell genug auf den Druck Washingtons reagierte.

Hinzu kommt: Bill Taylor ist ein Mitarbeiter der Regierung Trump, ein Mann, der auf Wunsch von Mike Pompeo – einem engen Verbündeten des Präsidenten – in den Staatsdienst zurückkehrte. (Er ist notabene immer noch als Geschäftsträger der Botschaft in Kiew tätig.) In der Vergangenheit hatte er sowohl für Demokraten als auch für Republikaner gearbeitet. Es wird dem Weissen Haus deshalb schwerfallen, ihn als Mitglied des Widerstandes gegen den Präsidenten zu charakterisieren.

Anzunehmen ist, dass Taylor, zusammen mit Sondland und anderen Akteuren in der Ukraine-Affäre, sich über seine Erfahrungen bald einmal öffentlich ausbreiten wird. Öffentliche Anhörungen stehen auf dem Programm, sobald das Repräsentantenhaus formal über den Beginn eines Amtsenthebungsverfahren gegen Trump abstimmt. Taylors Aussagen, so spekulieren führende demokratische Abgeordnete, werde den skeptischen Teil der amerikanischen Bevölkerung davon überzeugen, dass Trump aus seinem Amt entfernt werden müsse.