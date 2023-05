Australier lässt 3-Millionen-McLaren per Kran in Penthouse bringen

Da sein 800-PS-Rennauto nicht auf der Strasse zugelassen ist, liess sich ein australischer Unternehmer den Boliden in seine Wohnung in Melbourne transportieren. Ein Kran beförderte den McLaren Senna GTR in den 57. Stock eines Luxus-Hochhauses. (has)