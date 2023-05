So hat man die Titanic noch nie gesehen: Einem Forschungsteam ist es gelungen, erstmals ein vollständiges 3D-Modell des Wracks der gesunkenen Titanic zu generieren. In einer sechswöchigen Expedition im Nordatlantik scannten zwei Tauchboote die Überreste des Schiffes auf dem Meeresgrund und erstellten daraus ein digitales Modell in Originalgrösse. (has)