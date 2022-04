Internetdienst Elon Musk, der reichste Mann der Welt, ist nun bei Twitter am Drücker – kann das gut kommen? Neuerdings ist der Tesla-Chef Hauptaktionär von Twitter, einen Internetdienst, den er häufig nutzt. Will Elon Musk nun das Geschäftsmodell des Unternehmens auf den Kopf stellen?

Was hat er mit Twitter vor? Elon Musk, Chef des Autobauers Tesla und des Raumfahrtunternehmens SpaceX, ist neuerdings auch Grossaktionär des Internetdienstes. Susan Walsh / AP

Plan A ist gescheitert. Elon Musk lässt sich nicht einfach einbinden. Dies musste Twitter-Konzernchef Parag Agrawal in den vergangenen Tagen zur Kenntnis nehmen. Also verkündete der 37-Jährige auf dem Kurznachrichtendienst, dass Musk – reichster Mensch der Welt und neuerdings Twitter-Grossaktionär – entgegen ersten Ankündigungen auf ein Mandat im Twitter-Verwaltungsrat verzichten werde.

Nun stellt sich die Frage: Wie sieht Plan B aus? Hat Musk, der seit voriger Woche mehr als 9 Prozent der Twitter-Aktien besitzt, vielleicht gar grosse Pläne für den Internet-Dienst? Darauf deutet eine Eingabe an die amerikanische Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hin, in der Musk am Montag festhielt: Er werde sich «gelegentlich» mit dem Verwaltungsrat oder dem Management zu Gesprächen treffen, um über «potenzielle Unternehmenszusammenschlüsse und strategische Alternativen» zu diskutieren. Auch behalte er sich das Recht vor, seine Pläne jederzeit zu ändern.

Was sind Musks Pläne?

Nun handelt es sich bei solchen Formulierungen um Textbausteine, wie sie in regulatorischen Dokumenten immer wieder mal nachzulesen sind. Weil der 50 Jahre alte Musk, Co-Gründer des Bezahldienstes Paypal und des Autobauers Tesla, in der amerikanischen Geschäftswelt bisher nicht als Konformist aufgefallen ist, sorgt diese Ankündigung dennoch für Unruhe. Bereits spekulieren Twitter-Angestellte darüber, ob Musk eine unfreundliche Übernahme des Konzerns anstrebe – und damit eine Änderung des Geschäftsmodells.

Für diese Spekulationen gibt es bisher keine handfesten Indizien. Hingegen ist Musk, selbst ein regelmässiger Nutzer von Twitter, immer wieder mit Kritik am Kurznachrichtendienst aufgefallen. So beklagte er sich vorige Woche über das mangelnde Engagement der beliebtesten Konto-Inhaber. Die Popmusikerin Taylor Swift zum Beispiel, mit 90,3 Millionen Follower auch im Internet ein Superstar, habe sich seit drei Monaten nicht mehr zu Wort gemeldet. «Stirbt Twitter?» fragte Musk, der mehr als 81 Millionen Follower hat.

Most of these “top” accounts tweet rarely and post very little content.



Is Twitter dying? https://t.co/lj9rRXfDHE — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2022

Musk kritisierte in der Vergangenheit auch das Twitter-Management, weil es zu stark in die virtuellen Debatten eingreife und damit angeblich das Recht auf freie Meinungsäusserung untergrabe. Auch fiel der gebürtige Südafrikaner mit schrägen Geschäftsideen auf – so schlug er vor, den Geschäftssitz des Internetdienstes in San Francisco (Kalifornien) in eine Obdachlosenunterkunft umzuwandeln, weil aufgrund der Covid-Pandemie «sowieso» niemand mehr im Büro arbeite. Er löschte den entsprechenden Tweet aber wieder, nachdem er unter seinen Followern eine Umfrage gestartet hatte.

Analysten zeigten sich verblüfft über die Manöver des Multi-Milliardärs. Niemand wisse so recht, hiess es in Finanzkreisen, wie ernst es Musk meine, oder ob er bloss den Kurs der Twitter-Aktie in die Höhe treiben wolle. Die Konkurrenz wiederum jubelt. Der Verzicht von Musk auf einen Sitz im Twitter-Verwaltungsrat beweise, dass der Internetdienst ein «fundamental kaputtes Produkt» sei, höhnte Jason Miller, der Chef von GETTR, einer Twitter-Alternative für Konservative. Twitter hat aktuell rund um die Welt gegen 217 Millionen Nutzer; GETTR bringt es auf rund 5 Millionen Kontoinhaber.