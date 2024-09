INTERVIEW Osteuropaexperte Ulrich Schmid zum Streit um EU-Grundwerte: «Die politischen Verhältnisse in Ungarn und Polen sind nicht in Stein gemeisselt» Der Professor an der Universität St. Gallen glaubt nicht, dass Polen und Ungarn den Streit mit der EU auf die Spitze treiben werden. Beim Ost-West-Graben in der Europäischen Union gehe es um einen Wertekonflikt.

Um was geht es im Streit zwischen Polen und Ungarn und der EU eigentlich?

Ulrich Schmid: Der bulgarische Politologe Ivan Krastev hat es so formuliert: Die EU wolle, dass «alle wie die Deutschen werden sollen». Er nennt dies den «westlichen Nachahmungsimperativ». Dieser ist an eine Grenze gekommen. Die Regierungen in Polen und Ungarn lehnen den westlichen Liberalismus mit seinem Fokus auf das Individuum ab. Stattdessen dominiert ein neuer Konservatismus, in dem eigene kulturelle Werte und die kollektive Identität im Vordergrund stehen.

Lehrt an der Universität St.Gallen: Professor Ulrich Schmid. ZVG

Warum wird der westliche Liberalismus abgelehnt?

Sowohl Viktor Orban wie die Regierung in Polen haben den Anspruch, eine neue Moral und einen neuen Gesellschaftsvertrag zu verwirklichen. Es geht darum, dass der Einzelne zu einem übergeordneten Ganzen, dem «Guten», beiträgt, und zwar innerhalb des nationalen Projekts. Ursprung ist ein Staatsverständnis, das aus zwei Generationen im Kommunismus geprägt ist: Der Staat ist verantwortlich für die sozialen Verhältnisse der Bürger.

Es hindert Polen und Ungarn aber niemand daran, ihre konservative Politik zu machen. Die EU pocht nur auf die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit.

Das Ziel der beiden Regierungen besteht tatsächlich darin, mit Justizreformen und der Disziplinierung der Medienlandschaft die Machtverhältnisse zu zementieren. Es ist wichtig und richtig, dass die EU-Kommission aktiv wird und alle Fragen, die man juristisch klären muss, vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg klären lässt.

Haben immer neue Verfahren nicht einen kontraproduktiven Effekt? Orban spricht mittlerweile von «Kolonialismus».

Sicher wird versucht, aus dem «Feindbild Brüssel» Kapital zu schlagen. Aber die EU ist in diesen Ländern noch immer sehr beliebt und die politischen Verhältnisse sind nicht in Stein gemeisselt. Bei den Präsidentschaftswahlen in Polen hätte der liberale Warschauer Bürgermeister Rafal Trzaskowski um ein Haar das Rennen für sich entschieden. Auch die Rückkehr des ehemaligen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk in die polnische Politik könnte eine neue Dynamik auslösen.

Müsste die EU gezielt die Zivilgesellschaft in Polen und Ungarn unterstützen?

Als Orban die Central European University aus Budapest vertrieben hat, hat die EU zu spät reagiert. In Einzelfällen sollte die EU schneller und entschiedener eingreifen. Aber ein flächendeckendes Förderprogramm für Nichtregierungsorganisationen wäre heikel. Das würde als Unterstützung der Opposition ausgelegt und instrumentalisiert.

Hat der Streit das Potenzial, zum Austritt der beiden Länder aus der EU zu führen?

In der Vergangenheit haben Budapest und Warschau in den entscheidenden Momenten immer eingelenkt. Es ist klar, dass Ungarn und Polen nicht auf den Nutzen der Mitgliedschaft verzichten wollen und das britische Brexit-Beispiel scheint auch nicht besonders attraktiv zu sein. Allerdings sind Orban und Polen daran interessiert, die EU in Richtung eines «Europas der Vaterländer» umzubauen.

Ulrich Schmid ist Professor an der Universität St.Gallen mit Schwerpunkt Nationalismus in Osteuropa und Medien und Politik in Russland.