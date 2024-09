Interview Ukrainische Wirtschaftsministerin droht Polen: «Bei fortgesetztem Exportboykott für unser Getreide klagen wir vor einem Schiedsgericht» Die ukrainische Wirtschaftsministerin Julia Swiridenko pocht im Interview auf gleiche Regeln für alle EU-Mitglieder beim ukrainischen Getreideexport. Darüber hinaus erklärt sie, wie sich ihr Land den Wiederaufbau vorstellt.

Julia Swiridenko wurde nur wenige Wochen vor dem russischen Überfall von Präsident Wolodimir Selenski zur Wirtschaftsministerin befördert. Bild: Sean Gallup/Getty

Die russische Invasion, die Blockade der Schwarzmeerhäfen und die Aufkündigung des Getreideabkommens durch Moskau bedrohen die Ukraine in ihrer Existenz. Nun kommt noch die fortdauernde Blockadehaltung Polens beim Getreideexport hinzu.

Julia Swiridenko: Unsere Bauern leiden sehr unter dem Krieg, denn der Exportanteil von Agrarprodukten lag bereits 2022 auf über

50 Prozent. Nun wird unsere Hafeninfrastruktur täglich angegriffen. Dies beeinträchtigt die Exportmöglichkeiten massiv.

Und es droht derzeit weiteres Ungemach seitens der EU.

Wenn die EU die Exportbeschränkungen für ukrainisches Getreide diesen Freitag verlängern sollte, wäre der Schaden für die ukrainische Wirtschaft sehr gross. Vor allem bei den kleineren Getreidebauern fressen die massiv gestiegenen Transportkosten jeglichen Gewinn auf. Bereits im zweiten Jahr nach dem russischen Überfall schafft die ukrainische Kornkammer Profite für Logistiker, Transporteure und Getreidehändler, nicht aber für die Bauern. Dies ist das grösste Problem für unsere Landwirtschaft.

Hoffen Sie auf eine Einigung in letzter Minute?

Ich hoffe, dass Brüssel den Getreideexport-Boykott beenden wird. Wenn dies nicht geschieht, klagen wir vor dem Schiedsgericht, so wie wir das unseren polnischen und europäischen Kollegen bereits angedroht haben. Wir tun dies ungern, aber wenn es nicht anders geht, beschreiten wir diesen Weg. Und zwar gegen all jene EU-Mitglieder, die diesen Getreideexport-Boykott für die Ukraine aufrechterhalten werden.

Sehen Sie Fortschritte in Polen, das sich ja aussenpolitisch gerne dezidiert pro-ukrainisch gibt?

Den grössten Fortschritt haben wir in Rumänien. Die Rumänen bauen ihre Transportkapazitäten massiv aus. Im November starten wir damit, mehr Getreide via Rumänien zu exportieren. Auch Polen baut die Kapazitäten aus, wobei noch nicht das Vor-Boykott-Niveau von vor April erreicht wird. Dabei hat der Boykott von ukrainischem Getreide die Probleme der polnischen Getreideproduzenten nicht gelöst. Das legt den Schluss nahe, dass nicht das ukrainische Getreide an Polens Problemen schuld ist. Warschaus Boykott ist also einzig politischer Natur.

EU-Mitglieder versuchen gerade, ukrainische Flüchtlinge für den eigenen Arbeitsmarkt zurückzuhalten. Wie stehen die Möglichkeiten der Ukraine, ins Ausland Geflüchtete für den Wiederaufbau einzusetzen?

Wir haben Umfragen gemacht und sehen, dass die Mehrheit der (rund 10 Millionen ins Ausland geflüchteten; Anm. der Red.) Ukrainer zurückkehren möchte. Die Umfragen zeigen aber auch, dass für sie die Sicherheitslage das Hauptproblem darstellt. Danach kommt die Wohn- und Arbeitsplatzsituation. Das Wirtschaftsministerium rechnet damit, dass etwa 600’000 Geflüchtete im Jahr 2024 zurückkehren werden. Doch alles hängt davon ab, wie lange der Krieg noch dauert.

Wie kann man mit so vielen Unwägbarkeiten überhaupt planen?

Für ein rasches Ende des Krieges ist die Armee zuständig. Wir von der Regierung versuchen, die Beseitigung der russischen Minen in den befreiten Gebieten sicherzustellen. Die Minenräumung ist ein grosses Problem, das uns die nächsten paar Jahre beschäftigen wird. Wir sind heute das am meisten verminte Gebiet der Welt. Doch die Erfahrung zeigt, sobald Gebiete von der russischen Besatzung befreit sind, kehren die Leute sofort zurück. So war es auch bei mir.

Ein ukrainischer Spezialist räumt ein Gelände in einem Vorort von Kiew von Minen. Bild: Sergey Dolzhenko/EPA

Dennoch sind sehr viele Häuser und Wohnungen zerstört.

Dafür haben wir ein grosses Hypothekarprogramm aufgegleist. Einerseits sprechen wir Gelder für jene Bewohner, die ihre Häuser oder Wohnungen selbst wieder reparieren wollen. Auf der anderen Seite wollen wir auch Neubauten finanzieren. Wir haben das Antragssystem vollständig digitalisiert, um aufwendige Behördengänge auszuschliessen. Bisher haben sich dafür 40’000 Antragsteller gemeldet.

Unbelastete junge Kraft in Selenskis Kabinett Julia Swiridenko gehört zu jenen parteipolitisch unbelasteten neuen und jungen Kräften, die der ukrainische Staatspräsident Wolodimir Selenski in seine Regierung berufen hat. Die im Dezember 1985 geborene promovierte Ökonomin wurde im November 2021 von Selenski zur Wirtschaftsministerin befördert. Zugleich wurde sie Vize-Regierungschefin. Sie ist parteilos und hatte vorher in der Privatwirtschaft und der Gebietsverwaltung ihrer nordukrainischen Heimatregion Tschernigiw gearbeitet. Nach dem Studium lebte sie kurze Zeit in China. Sie ist verheiratet und hat eine Tochter. (flü)

Eine Möglichkeit, mehr Zeit für die Minenräumung zu gewinnen, wäre eine Verlegung von Produktionskapazitäten und damit Arbeitsplätzen von der häufig von Russland angegriffenen Ost- in die Westukraine.

Wir haben bereits ein solches Programm am Laufen. Bisher sind rund 840 Firmen ganz oder teilweise vom Norden und Osten in den Westen des Landes umgezogen. Wir helfen dabei, neue Firmengebäude, aber auch Wohnungen für die Arbeiterfamilien zu finden.

Angeblich planen auch EU-Waffenfirmen die Verlegung von Produktionskapazitäten in die Ukraine.

Das ist so. Leider ist die Ukraine heute ein grosses Schlachtfeld und damit auch ein grosses Waffentest-Gebiet. Selbst in Kriegszeiten wie diesen konstatieren wir ein grosses Interesse der Waffenindustrie, bei uns in Produktionskapazitäten zu investieren.