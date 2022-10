Iran «Die Theokratie kämpft ums Überleben» – mindestens vier Tote bei Feuer im Teheraner Hochsicherheitsgefängnis Im Norden der iranischen Hauptstadt Teheran eskaliert ein Konflikt in einem berüchtigten Gefängnis, wo zahlreiche regimekritische Gefangene inhaftiert sind. Aktivisten werfen dem Regime vor, die Haftanstalt angezündet zu haben. Die Hintergründe sind unklar.

Mit einem Grossbrand und einer Schiesserei im berüchtigten Hochsicherheitsgefängnis Ewin in Teheran hat der Konflikt im Iran eine neue Qualität erreicht. Aktivisten warfen den Behörden vor, sie hätten am Samstagabend den Brand gelegt, bei dem mindestens vier Menschen starben. Dort sitzen viele Regimekritiker ein, die bei den Protesten gegen die Regierung festgenommen worden waren.

Experten verglichen den Brand in dem Gefängnis mit Gewalttaten, die 1979 zum Sturz des Schahs und zur Errichtung der Islamischen Republik führten. Heute kämpfe das theokratische Regime ums Überleben.

Der Brand im berüchtigten Ewin-Hochsicherheitsgefängnis in der iranischen Hauptstadt Teheran ist in der Nacht auf Sonntag von weitem sichtbar. Twitter

Auf Videos in sozialen Medien waren das Feuer in dem Gefängnis zu sehen und Schüsse und Explosionen zu hören. Die Staatsanwaltschaft erklärte laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA, es habe einen «Aufstand» von Insassen in einem Zellentrakt für «Banditen und Hooligans» gegeben, in dessen Verlauf ein Lager mit Gefängniskleidung in Brand geraten sei. Vier Menschen seien an Rauchvergiftung gestorben, 61 wurden demnach verletzt. Keines der Opfer sei wegen politischer Delikte in Haft gewesen.

Why is Evin important? Many of Iran’s finest lawyers, intellectuals, workers, authors, activists, students, and teachers, men and women, who have stood up to the Islamic Republic are kept in Evin. Evin is the heart of Iran. #MahsaAmini #مهسا_امینی

pic.twitter.com/1aXY5nq0rm pic.twitter.com/5mhxP1Z7fT — Omid Memarian (@Omid_M) October 15, 2022

Das Feuer sei nach einigen Stunden gelöscht worden habe nichts mit den Protesten gegen die Regierung zu tun gehabt, meldete IRNA. Auch seien keine Häftlinge geflohen. Die Nachrichtenagentur Fars, die der Revolutionsgarde nahesteht, erklärte die Explosionen dagegen mit Fluchtversuchen von Häftlingen: Die fliehenden Insassen seien in ein Minenfeld geraten.

Hinweise auf Brandstiftung

Aktivisten bezweifeln die offiziellen Darstellungen. Die Menschenrechtlerin Atena Daemi, die selbst schon im Ewin-Gefängnis sass, schrieb auf Twitter, dass nach dem abendlichen Zählappell in der Haftanstalt niemand mehr in das Kleider-Lager gelangen könne. Nach Angaben anderer Aktivisten waren auf Videos zudem Geschosse zu sehen, die von aussen auf das Gefängnisgelände gefeuert wurden und explodierten. Ausserdem sei in dem Gefängnis noch geschossen worden, nachdem die Behörden den Gewaltausbruch für beendet erklärt hätten.

Vor der Haftanstalt riefen Demonstranten Parolen gegen Revolutionsführer Ali Khamenei, wie Aktivisten berichteten. Polizisten blockierten Zufahrtstrassen. Das Ewin-Gefängnis ist wegen der Misshandlung von Insassen berüchtigt. Unter den politischen Häftlingen dort sind die Deutsch-Iranerin Nahid Taghavi und andere Doppelstaatler aus den USA, Grossbritannien und Frankreich. Ob sie bei dem Brand und dem Feuergefecht im Gefängnis verletzt wurden, war am Sonntag ungewiss.

Omid Rezaee, ein iranischer Journalist in Deutschland, sagte, es gebe Hinweise auf eine Brandstiftung durch das Regime. Vor dem Feuer sei eine Gruppe von Regimeanhängern in das Gefängnis gebracht worden, vermutlich um die Regierungsgegner im Gefängnis zu provozieren. Das Regime wolle sich als Bollwerk gegen drohendes Chaos präsentieren: «Wenn wir die Macht verlieren, brennt das ganze Land», laute die Botschaft.

Bereitschaft zu Kompromissen angedeutet

Auch Timur Kuran, Nahost-Experte an der Duke-Universität in den USA, sieht eine Eskalation durch den Gefängnisbrand. «Die Theokratie kämpft ums Überleben», schrieb er auf Twitter. Das Ewin-Gefängnis stehe im Iran für die Unterdrückung durch das Regime, ähnlich wie die Bastille in Paris in der Revolution von 1789. Sollte sich herausstellen, dass politische Häftlinge im Ewin-Gefängnis ums Leben gekommen seien, könne das Regime fallen.

Der Historiker Roham Alvandi von der London School of Economics verglich den Brand in dem Gefängnis mit einem Anschlag auf ein Kino im Süden Irans im Jahr 1978, der Hunderte Menschen tötete und die Revolution gegen den Schah mit auslöste.

Hunderttausende Frauen und Männer im Iran protestieren seit einem Monat gegen die Regierung. Ausgelöst vom Tod der 22-jährigen Mahsa Amini in der Gewalt der Religionspolizei, haben sie sich von Protesten gegen den Kopftuchzwang zu einem Aufstand gegen das System der Islamischen Republik entwickelt.

Zunehmend unter Druck: Die iranische Regierung um Präsident Ebrahim Raisi (Im Bild). Iranian Presidential Office Hand / EPA

Die Regierung von Präsident Ebrahim Raisi reagiert mit Gewalteinsätzen von Polizei und Milizen sowie Internet-Sperren, hat die Proteste bisher jedoch nicht unterbinden können. Vorige Woche hatten sich erstmals Arbeiter der iranischen Ölindustrie den Demonstranten angeschlossen.

Unter dem Druck der Proteste deuten einige Regimevertreter neuerdings ihre Bereitschaft zu Kompromissen an. Justizchef Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, der wie Raisi zu den Hardlinern zählt, erklärte sich zu Gesprächen mit regierungskritischen Gruppen bereit. Raisi selbst sagte am Samstag, Gesetzesänderungen seien möglich.

Zudem würdigte er nach Angaben des Präsidialamtes die Rolle der Frauen in der Gesellschaft. Ob Raisi damit eine Lockerung des gesetzlichen Kopftuchzwangs im Iran meinte, blieb offen. Revolutionsführer Khamenei, der mächtigste Mann im Staat, hat bisher keine Bereitschaft erkennen lassen, der Protestbewegung entgegen zu kommen.