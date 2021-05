Mindestens 169 Verletzte bei schweren Zusammenstössen in Jerusalem

Bei schweren Auseinandersetzungen in Jerusalem sind nach Medienberichten Dutzende Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Freitagabend in der Altstadt auf dem Tempelberg zu Zusammenstössen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften.