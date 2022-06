Naher Osten Israel droht schon wieder das politische Chaos: Netanjahu setzt alles auf die Siedler-Karte – und könnte gewinnen Mit einem gefährlichen Manöver bremst Oppositionsführer Netanjahu seinen Nachfolger an der Regierungsspitze aus.

Meldet sich mit einem Polit-Manöver zurück: Israels Langzeit-Regierungschef Benjamin Netanjahu hält noch immer viele Fäden in der Hand. Keystone

Vor genau einem Jahr endete in Israel die mehr als zehnjährige Regentschaft von Benjamin Netanjahu. An die Stelle des rechten Likud-Politikers trat der noch rechtere Naftali Bennett, dessen Partei «Yamina» sich unter anderem für die Annexion des palästinensischen Westjordanlands ausspricht. Bennett regierte das Land in den vergangenen zwölf Monaten mit einer Acht-Parteien-Koalition, in der sich das gesamte Spektrum der israelischen Politik wiederfand. Einziger Nenner der extremen rechten, linksradikalen und (erstmals in der Landesgeschichte) sogar arabischen Parteien in der Regierungsgemeinschaft: der Hass auf alt Regierungschef Netanjahu, der sich derzeit in drei Korruptionsprozessen verantworten muss.

Zehn Monate lang ging das faktisch zum Scheitern verurteilte politische Projekt im Heiligen Land gut. Dann verlor Naftali Bennetts Koalition im April die Parlamentsmehrheit, nachdem eine ihrer Abgeordneten die Seiten wechselte. Seither herrscht Blockade in der israelischen Politik – freilich nichts Neues in dem Land, das vor Bennetts Amtsantritt sage und schreibe vier nationale Wahlen in nur zwei Jahren durchführen musste.

«Bibi» instrumentalisiert ausgerechnet die Siedler

Just zum einjährigen Regierungsjubiläum könnte sich die Lage für die Regierungstruppe des 50-jährigen Premiers aber noch einmal deutlich verschärfen. Hinter dem drohenden Schlamassel für Bennett und seine Truppe steht kein Geringerer als der 72-jährige Netanjahu. «Bibi» hat auch nach seiner Abwahl vor einem Jahr viele Fäden in der Hand, wie sich vergangene Woche zeigte.

Kommt zusehends unter Druck: Netanjahu's Nachfolger Naftali Bennett. Keystone

Das israelische Parlament war aufgerufen, den gesetzlichen Sonderstatus für die rund 600'000 Siedler in den völkerrechtswidrigen Siedlungen im palästinensischen Ost-Jerusalem und im Westjordanland um fünf Jahre zu verlängern: ein Standardprozedere seit der Besetzung der Gebiete durch Israel im Jahre 1967. Der Sonderstatus garantiert den israelischen Siedlern dieselben Rechte und Pflichten wie den Bewohnern des israelischen Kernlandes.

Aus Protest gegen die Regierung stellte sich Netanjahu und die gesamte Opposition allerdings quer. Weil zudem je ein Vertreter der arabischen und der linksextremen Parteien in Bennetts Kabinett ihrem Chef die Unterstützung verweigerten, droht der Sonderstatus für die israelischen Siedler am 1. Juli abzulaufen.

Wird das Westjordanland zum Paradies für Kriminelle?

Konkret würde das bedeuten, dass alle Siedler ab dem 1. Juli ihr Wahl- und Stimmrecht in Israel verlieren, keine Steuern mehr bezahlen müssten und bei vermeintlichen Gesetzesverstössen nicht mehr von der israelischen Polizei belangt werden könnten. In Israels Siedlungen würde das Chaos ausbrechen.

Die Botschaft, die Netanjahu der rechten Wählerschaft und den Siedlern mit dem Manöver verkünden will, ist unmissverständlich: Schaut her, diese Regierung kann euch nicht schützen. Bennetts Partei entgegnete in einer Stellungnahme:

«Likud würde den Staat niederbrennen, wenn das Netanjahus Interesse dienen würde.»

Das böse Spiel mit den Siedler-Gesetzen ist dabei nicht der einzige politische Pfeil in Netanjahus Köcher. Schafft er es, in der aktuell angespannten Lage 61 der 120 Parlamentsabgeordneten auf seine Seite zu ziehen, könnte er die Auflösung des Parlaments (des «Knesset») erzwingen. Bennett müsste dann binnen 90 Tagen Neuwahlen verkünden. Das israelische Polit-Drama würde von vorne losgehen – und die Korruptionsprozesse gegen Netanjahu kämen wohl endgültig ins Stocken.