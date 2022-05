Italien Doppeltes Versagen führte zum Unglück: Die Seilbahntragödie von Stresa kommt vor Gericht Vor einem Jahr starben beim Unglück am Lago Maggiore 14 Menschen - wegen zweier menschlicher Fehlleistungen.

Andrea S. aus Mailand kann das Geräusch, das der Riss des Zugseils verursachte, bis heute nicht genau beschreiben. «Man hörte ein Sirren von oben, gefolgt von einer Art metallischem Peitschenschlag», berichtete er am Wochenende gegenüber dem «Corriere della Sera».

Der 39-Jährige befand sich im Augenblick des Unglücks mit seiner Partnerin auf dem Wanderweg unterhalb der Bergstation der Mottarone-Seilbahn und war Augenzeuge des Unglücks: Die Kabine, die sich bereits bis auf wenige Meter der Bergstation genähert hatte, raste nach dem Seilriss ungebremst über Andreas Kopf hinweg talwärts, ehe sie aus dem Tragseil katapultiert wurde und in den Felsen zerschellte.

Die Bilder von der Absturzstelle gingen um die Welt. Keystone

Der Mailänder rannte als einer der Ersten zur Absturzstelle, die ein Bild des Grauens bot: Mehrere tote Passagiere lagen verstreut im steilen Gelände, andere leblose Körper befanden sich in der komplett zerstörten Kabine. Von den fünfzehn Passagieren, die sich in der Seilbahn befunden hatten, überlebte nur der sechsjährige Aitan, der beim Absturz der Kabine seine Eltern, seinen kleinen Bruder und zwei Urgrosseltern verlor.

Ein unglaubliches menschliches Versagen

Die Tragödie am Lago Maggiore hatte weit über Stresa hinaus für Bestürzung gesorgt - nicht zuletzt deswegen, weil sich schon wenige Tage nach dem Unfall herausstellte, dass ein unfassbares menschliches Fehlverhalten zu der Tragödie geführt hatte: Ein Angestellter der Seilbahn hatte das Notbremssystem mit einer Metallklammer ausser Betrieb gesetzt.

Bei der Mottarone-Seilbahn hatte das Notbremssystem in den Wochen vor dem Unglück nicht richtig funktioniert. Anstatt die Bremse zu reparieren, wurde sie mit der Klammer kurzerhand funktionsuntüchtig gemacht. Hätte das System funktioniert, wären die Passagiere mit einem Schrecken davongekommen.

Während der Grund für das Versagen der Notbremse schon nach wenigen Tagen ermittelt war - der fehlbare Seilbahn-Angestellte ist geständig und behauptet, die Manipulation auf Anweisung seiner Vorgesetzten vorgenommen zu haben - steht nach wie vor nicht zweifelsfrei fest, wie das Tragseil reissen konnte. Das entsprechende Gutachten der Experten wird für den 30. Juni erwartet.

Die zweite Fahrlässigkeit der Verantwortlichen

Laut einem der beteiligten Sachverständigen ist das Zugseil von innen her verrostet - weil eine Routine-Unterhaltsmassnahme während fünf Jahren unterlassen worden sei. Mit anderen Worten: Auch beim Seilriss scheint krasse Fahrlässigkeit im Spiel gewesen zu sein.

Die Staatsanwältin von Verbano, Olimpia Bossi, ermittelt gegen zwölf Personen sowie gegen die Betreibergesellschaft der Seilbahn und den Seilbahnbauer Leitner, der mit den Unterhaltsarbeiten betraut war. Den Beschuldigten wird von Bossi die Verursachung eines Desasters, mehrfache fahrlässige Tötung, fahrlässige schwere Körperverletzung und die illegale Entfernung von Sicherheitssystemen vorgeworfen. Der Strafprozess beginnt im Juli.

Am heutigen ersten Jahrestag der Tragödie findet in Stresa ein Gottesdienst zur Erinnerung an die 14 Toten statt; gleichzeitig wird ein Gedenkstein enthüllt, auf dem ihre Namen eingraviert sind.