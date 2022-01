Erste Festnahmen nach sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht in Mailand

In der italienischen Metropole haben Gruppen von jungen Nordafrikanern zahlreiche Frauen massiv sexuell belästigt und zum Teil ausgeraubt - ähnlich wie in der Silvesternacht 2015/16 in Köln. Jetzt wurden zwei Verdächtige festgenommen, doch insgesamt wirken die Behörden zögerlich.