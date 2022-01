Analyse Italien kann einfach nicht ohne ihn: Wieso Sergio Mattarella wohl ewig auf seinen Ruhestand warten muss Italien hat einen neuen Präsidenten: den alten! Fast das ganze Land jubelt. Der 80-jährige Sizilianer selber aber dürfte sich grosse Sorgen machen. Dominik Straub, Rom Drucken Teilen

Hatte andere Pläne, aber eben: Sergio Mattarella wurde für weitere sieben Jahre gewählt. EPA

Hupkonzerte, Autokorsos, jubelnde Menschen: Die Szenen am Samstagabend vor dem Quirinalspalast in Rom wirkten, als hätte Italien schon wieder die Fussball-EM gewonnen. Doch diesmal waren es nicht die jungen Sportler des Belpaese, die dem Volk Grund zum Jubeln gaben. Es war der 80-jährige Sergio Mattarella: alter und neuer Staatspräsident Italiens.

Kurz nach 20 Uhr, im achten Wahlgang nach tagelangem Ringen, wurde der Sizilianer mit dem zweitbesten Ergebnis in der Geschichte der italienischen Präsidentschaftswahlen für weitere sieben Jahre ins Amt gewählt. Nichts wird aus der geplanten Pensionierung. Mattarella muss nochmals ran, um das Land im Lot zu halten.

Erleichterte Gratulationen kamen nicht nur aus den allermeisten italienischen Parteien, sondern vor allem aus dem Ausland – unter vielen anderen von US-Präsident Joe Biden, von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, von Frankreichs Präsident Emanuel Macron und auch von Papst Franziskus. Denn nach Mattarellas Wiederwahl steht fest, dass die Regierung von Mario Draghi ihre vor einem knappen Jahr begonnene Arbeit fortführen kann. Falls statt Mattarella Draghi gewählt worden wäre, hätte Italien einen neuen Premier suchen müssen.

Brauchten acht Wahlgänge, um ihre Pflicht zu tun: Italiens Parlamentarier. EPA

Die Hängepartie im Abgeordnetenhaus hat aber schonungslos offenbart, dass in Draghis Regierung «der nationalen Einheit» von Einigkeit keine Rede sein kann. Sechs Tage und sieben Wahlgänge lang hatten die einzelnen Regierungsparteien versucht, sich bei der Wahl eines neuen Staatspräsidenten gegenseitig auszutricksen: Taktische Spielchen, mangelnde Dialogbereitschaft, persönliche Eitelkeiten und Eifersüchteleien und nicht zuletzt auch die erschreckende politische Unbedarftheit einiger Protagonisten – allen voran von Lega-Chef Matteo Salvini, für den die Nachfolgewahl für Mattarella zu einem persönlichen Desaster wurde – hatten die Lage beinahe ausweglos erscheinen lassen. Sogar ein Sturz der Regierung und Neuwahlen lagen in der Luft.

Regierungschef Draghi war der Erste, der am Samstag begriffen hatte, wie nahe Italien am Abgrund stand: Der Premier begab sich in den Quirinalspalast, um Mattarella zu bitten, sich für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stellen – «dem Wohl und der Stabilität Italiens zuliebe». Die Bitte wird dem Premier nicht leicht gefallen sein, da er zunächst selber Ambitionen auf das höchste Staatsamt gehegt hatte.

Er war schon auf Sizilien, jetzt ist er zurück in Rom: Italiens alter und neuer Staatspräsident Sergio Mattarella. EPA

Der Hauptleidtragende des ganzen Dramas ist aber der alte und neue Staatspräsident selber: Der 80-Jährige hatte frühzeitig durchblicken lassen, dass er sich auf seinen Ruhestand freue:

«Ich bin alt. Und in acht Monaten werde ich mich endlich ausruhen können.»

Das erklärte der Sizilianer bei einem Besuch einer Primarschulklasse schon im Mai des vergangenen Jahres. Zum Auftakt der Wahl seines Nachfolgers zog er sich demonstrativ in seine sizilianische Heimatstadt Palermo zurück und liess Bilder seines mit Umzugskartons verstellten Büros veröffentlichen. Die Botschaft war unmissverständlich

Aber eben: Schon Mattarellas Vorgänger Giorgio Napolitano musste 2013 in den sauren Apfel beissen, weil sich das Parlament nicht auf einen Nachfolger einigen konnte. Bei seiner Wiederwahl war er 87 – so alt, wie Mattarella am Ende seiner zweiten Amtszeit sein wird. Kein gutes Omen für den Sizilianer, der sich so auf seinen Ruhestand gefreut hatte.