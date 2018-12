Jahreschronik International: Ein Blick zurück zu den denkwürdigsten Momenten von 2018 Der Handelskrieg zwischen den USA, China und Europa, der Einsturz der Morandi-Brücke in Genua und die «Midterms»-Wahlen in den USA – dies und mehr beschäftigte die Welt 2018. Ein Rückblick zu den denkwürdigsten Momenten des Jahres. Dominik Weingartner

20. Januar

Die Türkei startet in Nordsyrien die «Operation Olivenzweig». Ziel ist die Zerschlagung der kurdischen Miliz YPG.

16. Februar

US-Handelsminister Wilbur Ross schlägt verschiedene Massnahmen vor, um die US-Stahlindustrie zu stärken. Das Papier sieht unter anderem weniger Stahl- und Aluminiumimporte durch die USA vor. Der Handelskrieg zwischen den USA, China und Europa beginnt.



Die Export-Änderungen belasten die Stimmung zwischen den USA und China sowie Europa. (Bild: VCG, Dalian (China), 17. Juli 2018)

4. März

Beim Mitgliedervotum der SPD stimmen 66 Prozent für die Bildung einer neuen Koalition mit der CDU in Deutschland. Fast ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl ist damit der Weg frei für eine neue Regierung unter Angela Merkel. Sie nimmt am 14. März ihre Arbeit auf.

Bei den Parlamentswahlen in Italien wird die 5-Sterne-Bewegung des Komikers Beppe Grillo mit 32,7 Prozent Wähleranteil stärkste Partei.

Luigi Di Maio, Präsident der 5-Sterne-Bewegung, feiert die erfolgreiche Wahl. (Bild: AP/Cesare Abbate, Volla, 6. März 2018)

Im englischen Salisbury werden der ehemalige russische Doppelagent Sergei Skripal und seine Tochter bewusstlos aufgefunden. Schnell wird Russland verdächtigt, den Anschlag mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok durchgeführt zu haben. Der Vorfall führt zu einer grossen diplomatischen Krise zwischen Russland und dem Westen.

Russland wird verdächtigt, den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergei Skripal und dessen Tochter vergiftet zu haben. (Bild: Getty/Christopher Furlong, Gillingham, 14. März 2018)

18. März

Der russische Präsident Wladimir Putin wird mit 77 Prozent Wähleranteil in seinem Amt bestätigt.

19. April

In Kuba geht eine Ära zu Ende. Raul Castro, Bruder des verstorbenen Langzeitdiktators Fidel Castro, übergibt das Staatspräsidium an Miguel Diaz-Canel.

Raul Castro (rechts) übergibt das Zepter an Miguel Diaz-Canel. (Bild: EPA/Adalberto Roque, Havanna, 19. April 2018)

27. April

Historisches Treffen auf der koreanischen Halbinsel: In der demilitarisierten Zone Panmunjeom treffen sich Nordkoreas Diktator Kim Jong Un und der südkoreanische Präsident Moon Jae-In. Dabei übertreten beide Politiker die Grenze zum jeweils anderen Land.

Die Präsidenten von Nord- und Südkorea treffen sich. (Bild: Getty, Panmunjom (Südkorea), 27. April 2018)

8. Mai

Die USA verkünden, sich aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurückzuziehen. Die Europäer hingegen wollen am Vertragswerk festhalten. Der Entscheid in Washington ist der Auftakt zu neuen Spannungen zwischen den USA und dem Iran. US-Präsident Donald Trump kündigt neue Sanktionen an.

14. Mai

Die USA eröffnen offiziell ihre Botschaft in Jerusalem. Dem Umzug aus Tel Aviv folgen gewaltsame Proteste von Palästinensern. Über

60 Palästinenser werden an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen erschossen.

Die Entscheidung, die Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, stösst in gewissen Kreisen auf keinerlei Akzeptanz. (Bild: EPA/Luca Piergiovanni, Abu Safia (Gazastreifen), 14. Mai 018)

1. Juni

In Italien bildet sich drei Monate nach der Wahl eine neue Regierung zwischen der 5-Sterne-Bewegung und der Rechtsaussen-Partei Lega. Ministerpräsident wird der parteilose Rechtswissenschaftler Giuseppe Conte.

In Spanien wird der konservative Regierungschef Mariano Rajoy per Misstrauensvotum im Parlament gestürzt. Sein Nachfolger wird der Sozialdemokrat Pedro Sanchez.

12. Juni

In Singapur kommt es zum historischen Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Diktator Kim Jong Un. In einer gemeinsamen Erklärung verpflichtet sich Nordkorea, auf eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel hinzuarbeiten. Die USA verpflichten sich im Gegenzug zu Sicherheitsgarantien für Nordkorea.

Sie trafen sich auf neutralem Boden: US-Präsident Donald Trump (rechts) und der nordkoreanische Dikdator Kim Jong Un. (Bild: Getty/Kevin Lim, Singapur, 12. Juni 2018)

24. Juni

Die Präsidentschaftswahlen in der Türkei enden mit einem Triumph für Recep Tayyip Erdogan. Er wird im ersten Wahlgang gewählt. Bei den Parlamentswahlen verliert seine AKP zwar, bleibt aber klar stärkste Partei.

16. Juli

In Helsinki kommen Donald Trump und Wladimir Putin zu ihrem ersten bilateralen Treffen zusammen. Dabei streiten sie eine Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf 2016 ab.

23./24. Juli

Bei Waldbränden in der griechischen Region Attika sterben

90 Menschen. Etwa 200 werden verletzt.

14. August

Im norditalienischen Genua kommt es zu einem fatalen Unglück. Die Morandi-Brücke, eine Autobahn, die über die Stadt führt, stürzt ein.

43 Menschen kommen bei der Katastrophe ums Leben.

Die Katastrophe in Italien kostete 43 Menschen das Leben. (Bild: AP/Antonio Calannis, Genua, 15. August 2018)

2. September

Durch einen Grossbrand wird das brasilianische Nationalmuseum in Rio de Janeiro weitgehend zerstört, wobei auch rund 90 Prozent der zuvor mehr als 20 Millionen Objekte verbrennen.

Das 1818 von Portugiesen errichtete Gebäude beherbergte über 20 Millionen Objekte. (Bild: Getty/Buda Mendes, Rio de Janeiro, 2. September 2018)

28. Oktober

Bei den Landtagswahlen in Hessen verliert die regierende CDU über

10 Prozent Wähleranteil. Tags darauf gibt Bundeskanzlerin Angela Merkel bekannt, dass sie vom Parteivorsitz der Christdemokraten zurücktreten und bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr antreten wird.

Der Rechtspopulist Jair Bolsonaro wird zum Präsidenten von Brasilien gewählt. Im Wahlkampf fiel der Ex-Militär mit menschenverachtenden Äusserungen auf.

Jair Bolsonaro wird zum Präsidenten des grössten Lateinamerikanischen Landes gewählt. (Bild: AP/Eraldo Peres, 28. Oktober 2018)

6. November

Bei den Zwischenwahlen in den USA gewinnen die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Im Senat bleibt die Mehrheit jedoch bei den Republikanern von Präsident Donald Trump.

8. November

In Kalifornien erreichen die Waldbrände ein neues Ausmass. Bis am

17. November sterben 74 Menschen.

14. November

Die EU-Kommission und die britische Regierung legen einen Entwurf für ein Austrittsabkommen zwischen der EU und Grossbritannien vor. Am nächsten Tag tritt der britische Brexit-Minister Dominic Raab aus Protest gegen das Ergebnis von seinem Amt zurück.

17. November

In Frankreich beginnen die Proteste der «Gelbwesten». Zunächst gegen eine geplante Erhöhung der Benzinsteuer gerichtet, arten die Demonstrationen zu schweren Krawallen aus.

Beispielsweise auf der bekannten Champs-Elysées demonstrieren die «Gelbwesten». (Bild: EPA/Christophe Petit Tesson, Paris, 24. November 2018)

7. Dezember

Die CDU wählt in Hamburg mit Annegret Kramp-Karrenbauer eine Vertraute von Bundeskanzlerin Angela Merkel zur neuen Parteichefin. Die bisherige Generalsekretärin setzt sich gegen Gesundheitsminister Jens Spahn und Merkels alten Rivalen Friedrich Merz durch.

Die neue CDU-Chefin folgt auf Angela Merkel, welche die Partei zuvor 18 Jahre lang geleitet hat. (Bild: Getty/Thomas Lohnes, Hamburg, 8. Dezember 2018)

11. Dezember

In Strassburg sterben bei einem Attentat vier Menschen. Ein islamistisches Motiv ist wahrscheinlich.