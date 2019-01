Interview Jean Ziegler zur Krise in Venezuela: «Die USA wollen das Erdöl» Jean Ziegler findet, die Schweiz solle sich anders als die USA und die EU aus dem innenpolitischen Konflikt in dem lateinamerikanischen Land heraushalten. Nicolás Maduro rät er: «Widerstehe!» Samuel Schumacher

Ex-Nationalrat Jean Ziegler stärkt Venezuelas Regierung den Rücken. (Bild: Severin Bigler (Russin, 11. Oktober 2017))

Jean Ziegler war als UNO-Sonderberichterstatter mehrfach in Venezuela und pflegte persönliche Kontakte zu Hugo Chávez und zu Nicolás Maduro. Er kennt die Situation im Land, in dem ein erbitterter Machtkampf zwischen Maduro und dem Oppositionellen Juan ­Guaidó tobt. Die sozialistischen Regierungen von Chávez und Maduro haben das rohstoff­reiche und einst wohlhabende Land in die Misere geführt. Ziegler ist der einzige Schweizer Politiker, der das venezolanische Regime noch immer öffentlich unterstützt.

Jean Ziegler, US-Sicherheitsberater John Bolton sagte am Montag über Venezuela, alle Optionen – auch militärische – seien auf dem Tisch. Die USA sind bereit, den Despoten Maduro endlich abzusetzen.

Die USA fahren die gleiche Strategie wie 1973 gegen Salvador Allende, als der sozialistische Präsident Chiles ermordet und das Land durch einen Wirtschaftskrieg destabilisiert wurde. Allende sprach immer von einem «stillen Vietnam». Der einzige Unterschied zwischen Chile 1973 und Venezuela 2019 ist, dass die venezolanische Armee nicht wie jene in Chile durchsetzt ist von amerikanischen Söldnern. Deshalb wird es in Venezuela nie zu einem erfolgreichen Staatsstreich kommen.

Die USA wollen die humani­täre Krise in Venezuela beenden. Maduro hat das Land ins Elend geführt.

Nein, sie wollen das venezolanische Erdöl. Stellen Sie sich mal vor: Im Oktober 2019 sind in der Schweiz Wahlen. Ein paar Sozialisten mehr als gewöhnlich werden gewählt. Da käme Bolton und sagte: Das passt mir nicht, ich will Neuwahlen, sonst belegen wir die Schweiz mit mörderischen Sanktionen.

Mit Verlaub, die Schweiz ist nicht Venezuela. Dort klammert sich Maduro an die Macht, obwohl die Wahlen 2018 weder frei noch fair waren.

Maduro ist der legitime Präsident. Internationale Beobachter haben die Wahlen als frei und fair bezeichnet. Dass die Opposition bei den Wahlen im Mai nicht teilgenommen hat, ist ihr Fehler. Nur weil eine Partei die Wahlen boykottiert, sind diese noch lange nicht illegitim.

Parlamentschef Juan Guaidó sieht das anders und hat sich jüngst zum Interimspräsidenten erklärt.

Guaidó ist eine Marionette von Donald Trump. Die USA haben seinen Umsturzversuch orche­striert. Guaidó muss verhaftet und vor ein Gericht gestellt werden. Der venezolanische Oberstaatsanwalt hat strafrechtliche Schritte gegen ihn eingeleitet, seine Konten gesperrt und ihm verboten, das Land zu verlassen. Guaidós Handlungen sind illegal.

Das sieht die EU anders. Alle 28 Mitgliedstaaten unterstützen Guaidós Forderung nach Neuwahlen, genau wie das linksliberale Kanada.

Eine internationale Diffamierungskampagne ist seit Jahren im Gang gegen das sozialdemokratische Regime in Venezuela. Die EU betreibt eine Lakaienpolitik. Wenn Guaidó als ferngesteuerter Usurpator nach Neuwahlen schreit, gehört er in die Kiste.

Viele Venezolaner leiden Hunger, die Gewalt auf den Strassen nimmt zu. Wenn ein Präsident sein Land nicht befrieden kann, hat er keine Legitimität mehr.

Die Situation in Venezuela ist eine Folge des imperialistischen Wirtschaftskriegs, den die USA und ihre Lakaien gegen das Land führen. Venezuela leidet stark unter den Sanktionen. Es kommen kaum Lebensmittel und medizinische Hilfsmittel ins Land. Venezuela ist dringend von diesen Importen abhängig. Zudem lebt das Land zu 80 Prozent von Erdölexporten. Die Erdölförderung ist kompliziert. Wenn Ersatzteile fehlen, liegt die Erdölindustrie am Boden. Diese Blockade ist mörderisch. Dank der Russen und der Chinesen, die die Sanktionen umgehen, kann das Schlimmste gerade noch verhindert werden.

In den letzten Tagen scheint die Stimmung selbst in den Armenvierteln von Caracas zu kippen. Die Menschen dort fühlen sich von ihrer Regierung im Stich gelassen.

Das stimmt nicht. Caracas ist wie La Chaux-de-Fonds: eingerahmt von steilen Hängen. An diesen Hängen sind die «Ranchos», die Armenviertel. Millionen von Venezolanern leben in solchen Elendsvierteln. Diese Menschen erinnern sich daran, wie sie von Chávez aus der ex­tremen Armut befreit wurden, wie sich ihre Lebensumstände dank der Revolution verbessert haben. Sie lassen sich vom Wirtschaftskrieg der Amerikaner nicht beeindrucken. Sie wissen, dass sie ins totale Elend stürzen, wenn die legitime demokratische Regierung weg wäre. Sie halten zum Präsidenten.

Laut jüngsten Berichten ist Nicolás Maduro selbst endlich bereit, über Neuwahlen zu verhandeln.

Maduro, wie einst Chávez, ist sicher immer zum Dialog bereit. Neuwahlen kommen für ihn aber kaum in Frage. Maduro scheint sich mit dem Schritt dem Ultimatum zu beugen, das ihm die internationale Gemeinschaft gestellt hat: Entweder ruft er bis Ende Woche Neuwahlen aus, oder die Sanktionen werden verschärft. Dieses Ultimatum ist ganz lausig. Aber Maduro muss wohl mit der illegalen Opposition verhandeln, wenn Venezuela diesen Wirtschaftskrieg überleben soll. Die Schweiz darf da unter keinen Umständen mitmachen. Es wäre absurd, wenn wir uns an diesem kriminellen Wirtschaftskrieg beteiligen würden.

Sogar die ehemaligen Juso-Chefs Cédric Wermuth und Fabian Molina betonen, es brauche Neuwahlen.

Ich halte Wermuth und Molina für sehr kluge Menschen. Wir müssen zusammen diskutieren. Es braucht aber auf keinen Fall Neuwahlen. Maduro ist legitim für fünf Jahre gewählt.

Was soll die Schweiz angesichts der unbestrittenen humanitären Krise in Venezuela machen?

Nichts! Wir haben funktionierende diplomatische Beziehungen mit Venezuela. Zudem gibt es eine wirtschaftliche Verbundenheit. Der Schweizer Lebensmittelhersteller Nestlé ist an fünf Standorten in Venezuela vertreten. Diese Zusammenarbeit muss aufrechterhalten und die geltenden Handelsverträge sollen eingehalten werden.

Sie haben Chávez mehrmals besucht und kennen auch Maduro persönlich. Wenn Maduro Sie anruft und um Rat fragt, was sagen Sie ihm?

Ich rate ihm, zu widerstehen. Eine demokratisch gewählte Regierung darf nicht durch einen vom Ausland gesteuerten Putsch gestürzt werden. Es geht um die Verteidigung der sozialen Errungenschaften, die Unabhängigkeit und die Souveränität des venezolanischen Volkes.