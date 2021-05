US-Wahlen Jetzt steigen sie in den Ring – die Strategien von Trump und Biden könnten nicht unterschiedlicher sein Die Parteitage sind die wichtigsten Termine vor der Präsidentschaftswahl am 3. November. Dieses Jahr werden sie besonders heiss – im doppelten Sinn.

Joe Biden, 77, hat noch nicht entschieden, ob er vor Ort am Demokratischen Parteitag teilnehmen wird. Donald Trump, 74, hingegen will sich von der Coronaepidemie nicht die Stimmung verderben lassen. Einen entscheidenden Fehler hat er aber bereits begangen. Keystone/Montage_CH Media

Grausam war der Totentanz, den die Spanische Grippe 1918 in den USA aufgeführt hatte. 675'000 Amerikaner starben an der Seuche, fast fünf Mal mehr als bislang an Covid-19. Doch die Bühnen und Kinosäle am New Yorker Broadway blieben damals offen. «The Show Must Go On», nichts kann das Spektakel stoppen: ein uramerikanischer Glaube. 2020 sind die Lichter am Broadway aus. Doch die Show muss auch heuer weitergehen.

Für Spektakel sorgen die beiden grossen Parteien. In einem Monat gehen die Parteitage – die «National Conventions» – los. Die Demokraten versammeln sich vom 17. bis zum 20. August in Milwaukee (Wisconsin), die Republikaner vom 24. bis zum 27. August in Jacksonville (Florida). Die Conventions sind in normalen Jahren gigantische Politpartys mit Zehntausenden Teilnehmern, auf denen die Präsidentschaftskandidaten nominiert und die eigenen Visionen als heilbringende Allzwecklösungen verkauft werden. Die Parteitage sind die Teilchenbeschleuniger des amerikanischen Politsystems, welche die Nation aus dem Sommerschlaf wecken und den heissen Wahlkampfherbst einläuten.

Doch die Pandemie macht auch vor ihnen keinen Halt. Joe Biden, 77, der Kandidat der Demokraten, hätte eigentlich heute zum Abschluss der Convention die Nomination annehmen sollen. Doch seine Partei hat den Termin um einen Monat verschoben. Zudem passiert das Ganze nicht wie geplant im 170'00-Sitzplatz-Fiserv-Stadium, in dem sonst die Basketballer der Milwaukee Bucks ihre Körbe werfen, sondern im deutlich kleineren Wisconsin Center. Gewisse Veranstaltungen finden gar nur online statt. Trump hingegen will seinen Parteitag keinesfalls im Miniformat durchführen. Deshalb liess der 74-Jährige die Veranstaltung von Charlotte (North Carolina) nach Florida verschieben. Der Grund: Die Lokalregierung von North Carolina erlaubte den Republikanern nicht, für die Convention die Masken- und Schutz-Regeln zu umgehen.

Diese Parteitage sind in die Geschichte eingegangen:

4 Bilder 4 Bilder Ronald Reagan , 1976 Kansas City Der einstige Schauspieler lieferte sich 1976 einen erbitterten Kampf um die Nomination als republikanischer Kandidat – und zwar mit keinem geringeren als dem amtierenden Präsidenten Gerald Ford. Reagan verlor die Vorwahlen. Das Publikum am Parteitag aber wollte ihn unbedingt noch einmal sehen. Also rief Gerald Ford «meinen guten Freund» widerwillig nochmals auf die Bühne. Viele glaubten, das sie der letzte politische Auftritt des damals 65-jährigen Reagan. Vier Jahre später eroberte er das Weisse Haus, wo er von 1981 bis 1989 blieb. Tony Korody / Sygma

Republikaner wollen Skeptiker mit Kreuzfahrtschiffen locken

Der Schuss könnte für die Republikaner hinten raus gehen. Denn Florida ist inzwischen der neue Hotspot der Pandemie. Miami sei das neue Wuhan, sagte eine Infektiologin am US-Fernsehen. Der Staat hat seine Vorschriften entsprechend verschärft. Der Parteitag wird auch in Florida nicht frei nach Trumps Gusto über die Bühne gehen können. Die Idee, einen Teil der Veranstaltung aus der Vystar Veterans Memorial Arena (150'00 Sitzplätze) nach draussen zu verlegen, sorgte bei Beobachtern für Stirnrunzeln. Die Durchschnittstemperatur in Jacksonville im August liegt tagsüber bei rund 30 Grad. Da sorgen nicht mal die kühnsten Versprechen für Applaus.

Kommt hinzu, dass bereits zahlreiche republikanische Schwergewichte Trump einen Korb gegeben haben. Von 70 Politikern, die von der «New York Times» angefragt wurden, haben rund die Hälfte angegeben, dass sie nicht teilnehmen werden oder es sich noch mal überlegen müssen. Auch der jüngste Vorschlag von Trumps Beratern, riesige Kreuzfahrtschiffe im Hafen von Jacksonville einfahren zu lassen, auf denen die Gäste übernachten könnten, nahm den Skeptikern die Angst vor der Ansteckungsgefahr offenbar nicht.

Eine Party ohne Gäste also? Das könnte Trump sogar in die Hände spielen, kommentierte die «New York Times». Nur die überzeugtesten Anhänger des Präsidenten würden unter den aktuellen Bedingungen am Parteitag erscheinen. Das Resultat: Noch lautere Zustimmung, noch bessere Bilder, mit denen der mächtigste Mann der Welt in den Wahlkampf ziehen könnte.

Der gebürtige Zürcher Bob Lutz, der bei Ford, Chrysler und General Motors im Vorstand sass, laut «Bilanz» zu den 300 reichsten Schweizern gehört und Trump persönlich kennt, ist einer dieser Anhänger. Auf die Pläne für die Mega-Party angesprochen sagt der 88-Jährige dieser Zeitung: «Ich hätte keine Bedenken, am Parteitag teilzunehmen.» Trump verdiene eine zweite Amtszeit. «Die Empfindlichen unter uns fühlen sich von seinen Tweets angegriffen. Dabei ist es völlig klar, dass er das Land vorangebracht hat. Die Linke hasst ihn für seinen Erfolg.»

Neues Trump-Interview sorgt für Jubel bei Bidens Strategen

Trotzdem: Trump braucht den Schub, den er sich vom Parteitag erhofft. Laut Umfragen sind sechs von zehn Amerikanern nicht zufrieden mit seiner Amtsführung. Joe Biden liegt zudem in allen Swingstates (jene Bundesstaaten, die mal republikanisch, mal demokratisch wählen) vorne. Sogar das bislang urrepublikanische Arizona scheint ins Lager der Demokraten zu kippen. Ungemach droht Trump auch aus den eigenen Reihen. Das von Republikanern gegründete «Lincoln Project» etwa setzt sich für seine Abwahl ein. Die Videos, in denen Trump mal als Marionette Putins, mal als unfähiger Trampel dargestellt wird, sorgen für Wirbel.

Joe Biden möchte das alles auszusitzen. Die meiste Zeit verbringt er zuhause in Wilmington (Delaware) und verschickt gut gemeinte Plattitüden über Twitter. Hie und da gibt es kleinere Auftritte. Doch mit der grossen Kelle will Biden nicht anrühren. Das scheint auch nicht nötig zu sein. Trump demontiert sich laufend selbst, gerade gestern wieder: Eine Reporterin des Senders CBS fragte ihn, was er gegen die Polizeigewalt gegen schwarze Amerikaner mache. Trump meinte:

Auch Weisse sterben, auch Weisse. Was für eine dumme Frage Sie da stellen. Mehr weisse Menschen sterben sogar.

Mit einer möglichst rauschenden Parteiveranstaltung im Corona-Hotspot Florida will er solche Ausrutscher vergessen machen. Ob ihm das gelingt? Das zeigt sich am 3. November.