Justizposse Verrückt: Ein gefährlicher Mehrfachmörder lehnt seine eigene Freilassung ab Ein französisches Gericht müsste einen Mehrfachmörder wegen eines Formfehlers aus der Haft entlassen. Zum Glück verweigert der Angeklagte die Freilassung. Wer ist dieser Mann?

In diesem Gefängnis in Perpignan könnte der Täter seine Strafe absitzen. Bild: Raymond Roig/AFP

Diverse psychiatrische Gutachten sind zum selben Schluss gekommen: Thierry Cahuzac, aus Perpignan, ist zu gefährlich für die Menschheit, um sich in Freiheit bewegen zu können. Der arbeitslose Südfranzose, 53, leidet unter paranoiden Schüben, ist gewalttätig und kennt nach seinen Attacken keinerlei Reue. An Weihnachten hatte er einmal versucht, seine Frau zu erwürgen; nur die Präsenz seines Sohnes verhinderte das Schlimmste.

Vor drei Jahren suchte er an einem heissen Augusttag seine Eltern in einem ruhigen Einfamilienhausquartier von Perpignan auf und fiel mit einem Messer über sie her. Seine Mutter erstach er mit 16 Hieben. Mitten in dem Blutbad rauchte er eine Zigarette, bevor er nach Hause ging. Am nächsten Morgen schoss er mit einem Karabiner auf seine Schwiegereltern, bevor er ihnen 42 Stiche versetzte.

Die Gerichtspräsidentin detaillierte diese Schreckenstaten, um etwas klarzumachen: Ein solcher Täter kann nicht in Freiheit gelassen werden. Schliesslich würden seine Gattin und sein 23-jähriger Sohn weiterhin in Perpignan leben, froh, der «Hölle» entronnen zu sein, wie sie am Gerichtseingang erklärt hatten.

Bloss: Laut Gesetz müsste das Gericht Cahuzac Mitte Oktober auf freien Fuss setzen. So will es das Gesetz: Hat der Prozess nach dreijähriger Untersuchungsfrist nicht begonnen, muss der Beschuldigte aus der Haft entlassen werden.

Bestens gelaunt im Gerichtssaal

Die Gerichtspräsidentin hatte deshalb in Perpignan eine Verhandlung einberufen, um über den Fall zu beraten. Sogar Cahuzacs Anwältin musste dabei einräumen, dass eine Freilassung eigentlich nicht infrage kommen könnte. Wie zur Bestätigung führte sich der Täter auf, als ginge ihn das alles nicht an: Er zeigte sich gut gelaunt, winkte seiner Frau und seinem Sohn im Zuschauerraum zu, wenn er nicht gerade zu seiner Anwältin scherzte.

Als er selber das Wort ergriff, machte er einmal mehr seine Familie für sein verpfuschtes Leben verantwortlich. Alle Anwesenden rechneten damit, dass er nach dreijähriger Untersuchungshaft seine Freilassung verlangen würde, wie es das französische Strafprozessrecht unabhängig von der Schwere des Tatbestandes vorschreibt.

Irrtum: Cahuzac verlor sich mehr und mehr in abstruse Ausführungen über Recht und Gerechtigkeit und erklärte dann, er werde jede Freilassung «verweigern», wie der Berichterstatter der Zeitung «Le Parisien» staunend vermeldete.

Die Gattin des mutmasslichen Vierfachmörders erklärte, ihr Ex-Mann verzichte nicht etwa deshalb auf die Freilassung, weil er Gewissensbisse habe oder sich seiner Gefährlichkeit bewusst geworden sei; vielmehr drücke sich darin sein Hang zu theatralischem, völlig lebensfremdem Verhalten aus.

Die Gerichtspräsidentin hat nun jedenfalls laut Meinung namhafter Juristen einen guten Grund, auf die gesetzlich vorgeschriebene Freilassung zu verzichten. Ihren Entscheid zu dieser Frage fällt sie kommende Woche.