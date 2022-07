In Seil verfangen: Arbeiter wird von Baukran über 25 Stockwerke in die Höhe gezogen

Haarsträubende Szene auf einer Baustelle in der kanadischen Metropole Toronto: Ein Arbeiter hängt in über 25 Stockwerken Höhe an einem Seil an einem Kran. Er hatte sich beim Einhaken der Last verfangen und wurde mit in die Höhe gezogen.