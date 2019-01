Luzerner Neujahrsbaby: Um 0:47 Uhr erblickt Mädchen Thutop das Licht der Welt Thutop heisst das erste Kind, welches 2019 am Luzerner Kantonsspital (LUKS) geboren wurde. Das Mädchen kam um 00.47 Uhr in der Frauenklinik in Luzern zur Welt und erfreut sich guter Gesundheit. Flurina Valsecchi/PD

Jedes Jahr werden an den drei LUKS-Standorten Luzern, Sursee und Wolhusen gesamthaft über 3000 Kinder entbunden. Im Durchschnitt wird am Luzerner Kantonsspital somit alle drei Stunden ein Kind geboren.

Auch im neuen Jahr liess das erste Baby am Luzerner Kantonsspital – ein kräftiges, gesundes Mädchen – nicht lange auf sich warten: Thutop wurde am 1. Januar 2019 um 00.47 Uhr in Luzern in der Frauenklinik geboren. Das Neujahrsbaby wiegt laut einer Mitteilung des Luzerner Kantonsspitals 3500 Gramm und ist 52 Zentimeter gross.