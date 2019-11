Koffer packen: Das sind die 25 Top-Destinationen für das kommende Reise-Jahr

In Mostar, Bosnien und Herzegowina , lassen sich im Jahr 2020 25 Frieden in Ex-Jugoslawien feiern. Beste Reisezeit: Mai. (Bild: Shutterstock)

Der Wales Way, Vereinigtes Königreich, besteht aus drei verschiedenen Routen, die durch ganz Wales führen: der Coastal Way, der Cambrian Way und der North Wales Way. Beste Reisezeit: Mai-Juni. (Bild: Pixabay)