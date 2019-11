Jetzt protestiert auch Kolumbien Soziale Ungleichheit treibt die Menschen wie zurzeit vielerorts in Lateinamerika auf die Strasse. Der Präsident reagiert mit einem Dialogangebot. Klaus Ehringfeld aus Mexiko-Stadt

Demonstration gegen die Regierung in der Hauptstadt. (Bild: Ivan Valencia/AP, Bogota, 22. November 2019)

Die Bilder dieses Wochenendes aus Kolumbien wirkten verstörend vertraut. Prügelnde Polizisten, Tränengas, vermummte und Steine werfende Jugendliche, aber vor allem auch zornige Bürger, die mit «Cacerolzaos», mit dem Schlagen auf Töpfe und Pfannen, gegen die Regierung von Präsident Iván Duque protestierten. Der südamerikanische Andenstaat ist seit dem Generalstreik am Donnerstag in Aufruhr und könnte sich zum nächsten Konfliktherd in der Region entwickeln. Das ganze Wochenende gingen die Menschen in der Hauptstadt Bogotá, aber auch anderen grossen Städten auf die Strasse, um für Veränderungen zu demonstrieren.

Die Bilder erinnern an die Proteste in Chile, die vor gut einem Monat so begonnen haben. Und auch die Gründe sind ähnlich: zu niedrige Löhne, zu grosse Privilegien für die Reichen, zu wenige Arbeitsplätze, zu teure Bildung und zu schlechte Gesundheitsversorgung. Und ein Wirtschaftswachstum, dessen Rendite nicht der Mehrheit der Bevölkerung zugute kommt. Hinzu kommen typische kolumbianische Probleme: die schleppende Umsetzung des Friedensprozesses mit den ehemaligen Farc-Rebellen. Zudem erschüttert das Land die ständig steigende Anzahl Morde an sozialen Aktivisten, Ureinwohnern und demobilisierten Farc-Rebellen. Im Schnitt jeden dritten Tag wird in Kolumbien ein Aktivist der Zivilgesellschaft getötet.

Kirche unterstützt die Proteste

Anders als in Chile hat Präsident Duque schnell reagiert. Schon am Freitagabend, einen Tag nach dem Generalstreik, rief er zu einem nationalen Dialog auf. «Von kommender Woche an werde ich einen nationalen Dialog beginnen mit dem Ziel, die Agenda der Sozialpolitik zu stärken», sagte Duque. In allen Departementen des Landes wolle er die sozialen Nöte der Bevölkerung hören, um so zu den ­Reformen zu gelangen, die das Land wünscht. Mit dem Dialogangebot versucht der Präsident, der seit anderthalb Jahren im Amt ist, den Protesten die Luft zu nehmen, bevor sie unkontrollierbar werden. Duque hat dabei vor Augen, wie unglücklich sich sein chilenischer Amtskollege Sebastián Piñera verhalten hatte und so die Wut der Bevölkerung zusätzlich schürte.

Zum landesweiten Streik hatten Gewerkschaften, Ureinwohner-Gruppen, Studentenverbände und junge Kolumbianer über die sozialen Netzwerke aufgerufen. Schnell wurde der Streik von breiten Teilen der ­Bevölkerung getragen. Künstler und Schauspieler riefen dazu auf, sich an den Protesten zu beteiligen. Auch die Kirche stützte den Ausstand. Wie in Chile wird der Widerstand gegen die sozialen Missstände nicht von der politischen Opposition, sondern der Bevölkerung und der Zivilgesellschaft getragen.

Schlechte Umfrageergebnisse

Letztlich brachten die Kolumbianer mit dem Generalstreik auch ihren Unmut über die Skandale der Sicherheitspolitik von Duque zum Ausdruck. Ende August waren acht Kinder bei einem Angriff der Luftwaffe auf Lager von Farc-Dissidenten getötet worden. Die Regierung hatte den Tod der Kinder zunächst vertuscht. Der Eklat kostete vor zwei Wochen Verteidigungsminister Guillermo Botero den Job. Und Staatschef Duque, Zögling des ultrarechten Ex-­Präsidenten Álvaro Uribe, steht ­bereits nach knapp anderthalb Jahren im Amt mit dem Rücken zur Wand. Nach der jüngsten Umfrage lehnen 69 Prozent der Kolumbianer die Amtsführung des 43-Jährigen ab.