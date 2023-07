Kommentar Diese Kehrtwende kommt gerade noch zur rechten Zeit Vor dem Nato-Gipfel in Vilnius knüpfte der türkische Präsident den Nato-Beitritt Schwedens an immer neuen Forderungen. Am späten Montagabend verkündet nun die Nato den unverhofft schnellen Verhandlungsdurchbruch. Bojan Stula Drucken Teilen

Überraschende Einigung: Recep Tayyip Erdogan (links) reicht nach der Ankunft in Vilnius Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg die Hand. Bild: Filip Singer/Pool/EPA

Schon drohte sich ein Debakel anzukündigen, noch bevor der wegweisende Nato-Gipfel in Vilnius überhaupt begonnen hatte. Die Ankündigung des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, dem Nato-Beitritt Schwedens nur unter der Bedingung zuzustimmen, dass für die Türkei der Weg in die EU freigemacht wird, hatte den ganzen Montag über das westliche Verteidigungsbündnis in Panik versetzt.

Statt des erhofften Zeichens der Stärke und der Einheit gegenüber dem russischen Aggressor deutete alles auf das genaue Gegenteil hin: ein Nato-Gipfel, der in Streit und Zwietracht endet, mit Wladimir Putin als lachendem Dritten. Noch wurde gestern spätabends nicht in allen Details bekannt, mit welchen Zugeständnissen Erdogan die plötzliche Kehrtwende zu Schwedens Beitritt abgerungen wurde. Umsonst war die Zustimmung des machtbewussten türkischen Staatschefs bestimmt nicht zu kriegen.

Doch was zählt ist das Ergebnis: Die immense Stärkung der Nato-Nordflanke steht vor der Vollendung und ist ein strategisches Warnsignal an den Kreml, das an Deutlichkeit nicht zu überbieten ist. Am Tag zuvor hatte Erdogan bereits klar gemacht, dass er die Weiterführung der Getreideexporte notfalls ohne Zustimmung Putins dank der starken türkischen Marine durchsetzen werde.

Nach über 500 Tagen Angriffskrieg in der Ukraine sind es genau solche eindeutigen diplomatischen Schritte, die notwendig sind, um den Kreml-Herrscher endlich an den Verhandlungstisch zu bringen.