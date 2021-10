Abstimmungen Kampf der Corona-Kritiker um Auftritte: Nur in der «Arena» bleiben sie von der Zertifikatspflicht verschont

Wollen die Gegner ihre Argumente gegen die Covid-19-Verschärfungen an die Menschen bringen, müssen sie an Podien auftreten. Doch das ist in Zeiten des Zertifikats gar nicht so einfach.