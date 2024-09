KOMMENTAR Gebt Orbán und Erdogan, was sie wollen! Ungarn und die Türkei gefährden die westliche Einheit, um für sich jeweils das Maximum herauszuholen. Auch wenn ein Nachgeben einen schalen Beigeschmack hinterlässt: Ein Auseinanderbrechen der Anti-Putin-Koalition kann sich der Westen nicht leisten. Remo Hess, Brüssel Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Können darauf bauen, dass man sich ihre Forderungen anhört: Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán (links) und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Keystone

Während die westliche Welt sich zusammenrauft und alle möglichen Hebel in Bewegung setzt, um der russischen Aggression in der Ukraine entgegenzutreten, zeigen der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán und sein türkischer Kollege Präsident Recep Tayyip Erdogan wieder mal, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Ohne Rücksicht auf Verluste spielen sie die Veto-Karte. Orbán beim längst überfälligen EU-Ölembargo, Erdogan beim Nato-Beitritt Schweden und Finnlands. Der Westen macht einen gespaltenen Eindruck. Russlands Präsident Wladimir Putin lacht sich ins Fäustchen.

Orban versteht die EU als Geldautomat

Man könnte sich jetzt empören über die Dreistigkeit, mit welcher Orbán und Erdogan gewillt sind, ihre Interessen durchzusetzen. Orbán versteht die EU wie immer als Geldautomat und wird sich den Ausstieg aus dem russischen Öl mit vielen Milliarden versilbern lassen. Erdogans Ziel dürfte sein, die unter Joe Biden auf Distanz gegangenen Amerikaner wieder an seine Seite zu zwingen.

Aber für Empörung bleibt keine Zeit. Die Einheit des Westens wiegt zu schwer, um sie jetzt aufs Spiel zu setzen. Auch wenn es mit einem schalen Beigeschmack kommt, den beiden Autokraten in Ungarn und der Türkei jetzt Zugeständnisse zu machen: Die Weichenstellungen, die in Europa und der Nato vorgenommen werden müssen, sind so dringlich, dass es eigentlich keine andere Wahl gibt. Es lohnt sich deshalb, Erdogan und Orbán entgegenzukommen.