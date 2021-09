In Paris hat der Prozess gegen die überlebenden Attentäter der Bataclan-Anschläge begonnen. Der Prozess um den schwersten Terrroranschlag, den Frankreich je erlebt hat, wirft die Frage auf, ob solche Monsterveranstaltungen überhaupt sinnvoll sind. Doch was wäre die Alternative? Frankreich will kein «Guantánamo».

Stefan Brändle, aus Paris