Kommentar Verdrehungen ohne Ende: Putins Wahrheit ist nichts als Lüge Zum 80. Jahrestag des Sieges in Stalingrad wird es noch offensichtlicher: Moskau geht es nicht um die Aufarbeitung seiner Geschichte. Es nutzt die Geschichte bloss zur Legitimation weiterer Verbrechen. Inna Hartwich, Moskau Drucken Teilen

Wladimir Putin an der Feier zum Andenken an die Schlacht von Stalingrad im Zweiten Weltkrieg. Kirill Braga / AP

Egal, ob Präsident Wladimir Putin redet oder Aussenminister Sergej Lawrow; egal, ob der TV-Propagandist Wladimir Solowjow seine Hasspredigten über den Sender jagt oder Kriegsreporter die «Schönheit» des russischen Beschusses in der Ukraine besingen – die Brücken zur zivilisierten Welt hat Russland eingerissen.

Das macht jedwede Verhandlungen mit Moskau unmöglich. Putins Russland verdreht die Geschichte und nutzt die Errungenschaften von damals, den Sieg im Zweiten Weltkrieg über das Hitler-Regime, zur Legitimierung seiner Gewalt von heute. Selbst die mitentscheidende Rolle der Alliierten wird dabei gerne ausgeblendet.

Seines «Rechts auf Sieg» sicher, führt der Kreml einen Vernichtungskrieg gegen die souveräne Ukraine. Mord wird im offiziellen russischen Sprachgebrauch zur «Befreiung», Folter bringt «Frieden». Und der Präsident erzählt dabei gern von «höchsten moralischen Werten, die die Russen in den Genen haben».

Diese Verkommenheit, allein schon sprachlich, wird von Tag zu Tag erschreckender. Kritik daran tut Moskau als Vaterlandsverrat ab und bringt die Kritiker mit abstrusesten Urteilen hinter Gitter.

Die «Wahrheit», so sagte Putin zum Gedenken an die Schlacht um Stalingrad, sei auf der Seite Russlands. Eine Wahrheit, die nichts als Lüge ist. Ein Millionenvolk richtet sich in dieser Lüge ein. Oft aus Bequemlichkeit und vielfach aus Angst.