Kommentar Zwei Regierungskrisen, ein Gewinner: Der grosse Profiteur von Draghis und Johnsons Abgang heisst Putin Warum der russische Präsident gleich doppelt jubeln darf – und die beiden Rücktritte in Rom und London ein sehr schlechtes Zeichen für die Ukraine sind. Fabian Hock

Hat seinen Rücktritt als Ministerpräsident von Italien eingereicht: Mario Draghi. Sein Rückzug schmerzt die Ukraine besonders. Gregorio Borgia / AP / keystone-sda.ch

Von Wladimir Putin weiss man, dass er so gut wie keinen Alkohol trinkt. Die Sektkorken dürften im Kreml am Donnerstagabend daher nicht geknallt haben. Zum Feiern hatte der Hausherr dennoch allen Grund, als die Nachricht von Mario Draghis angekündigtem Rücktritt als italienischer Premier in Moskau eintraf.

Draghi hat seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine einen harten Kurs gegenüber Putin vorgegeben. Der Italiener schwörte seine bisweilen wankelmütigen Partner aus Europa auf eine gemeinsame Linie ein. Dies, trotz grossem Widerstand zu Hause. Denn Draghi kämpfte in Sachen Ukraine allein auf weiter Flur.

Seine russlandfreundlichen Koalitionspartner auf der rechten (Lega) wie auf der linken (Fünf Sterne) Seite stemmten sich gegen Waffenlieferungen an Kiew. Draghi hielt dagegen. Mit seinem bevorstehenden Rückzug fällt er als Ein-Mann-Bollwerk gegen die Putin-Versteher weg. Diese dürften in der nächsten Regierung – mit grosser Wahrscheinlichkeit ein Bündnis der rechten Parteien – vollends den Ton angeben. Deshalb ist Draghis Rückzug für Putin Grund zum jubeln.

Auch Boris Johnson wird der Ukraine fehlen

Der Paukenschlag aus Italien ist bereits die zweite gute Nachricht für Putin binnen weniger Tage. Denn dass der britische Premier Boris Johnson in Kürze aus dem Amtssitz an der Londoner Downing Street ausziehen muss, spielt dem Kremlherrscher ebenfalls in die Karten. Nicht ganz so sehr wie der Fall Draghi, denn anders als in Italien gibt es in Grossbritannien klare Mehrheiten für Waffenlieferungen an die Ukraine.

Johnson stellte die enge Beziehung zu seinem Kumpel Selenski, dem ukrainischen Präsidenten, allerdings so sehr in den Fokus, dass er selbst zum Symbol der Unterstützung für Kiew geworden ist. Als Selenskis Partner im Westen wird Johnson fehlen.

Enges Verhältnis: Boris Johnson (l) bei seinem Besuch in Kiew. Zum ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski (r) pflegt der Brite ein sehr gutes Verhältnis. Ukrainian Presidential Press Ser / EPA / keystone-sda.ch

Europa hat in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Geschlossenheit an den Tag gelegt, mit der auch Putin nicht gerechnet hätte. In diesen Wochen aber mischt sich eine schwer zu leugnende Kriegsmüdigkeit im Westen mit der Angst vor einem kalten Winter wegen ausbleibenden russischen Gaslieferungen. Dass ausgerechnet jetzt zwei Stützpfeiler der europäischen Ukraine-Politik wegbrechen, ist keine gute Entwicklung.