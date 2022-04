Krieg in der Ukraine Der Ärger der Ukraine über das deutsche Lavieren - und Selenskis Aufforderung an Merkel, die Ortschaft Butscha zu besuchen Die Bilder toter Zivilisten aus Butscha erhöhen den Druck auf Deutschland, ein Energieembargo zu beschliessen. Doch die Regierung in Berlin will davon weiterhin nichts wissen. Derweil lädt der ukrainische Präsident die frühere Kanzlerin Merkel in die Ukraine ein.

Eine russische Ergasraffinerie in der Nähe von Moskau. Die Ukraine dringt auf ein sofortiges Energieembargo, doch Deutschland will davon nichts wissen. Maxim Shipenkov / EPA/04.04.2022

Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrej Melnyk, hat seit dem Kriegsausbruch in seinem Land sämtliche Grundsätze diplomatischer Zurückhaltung über Bord geworfen. Der 46-jährige kritisiert die deutsche Regierung seit Wochen ist heftigsten, scharfen Tönen - für verschleppte Waffenlieferungen, für ausbleibende Panzerlieferungen, vor allem für die deutsche Weigerung, sofort aus dem Gas-, Öl und Kohlengeschäft mit Russland auszusteigen. Er spielt dabei oft direkt auf den «Mann».

«Wie lange noch zusehen?»

Seitdem die Bilder aus Butscha an die Öffentlichkeit gedrungen sind und weltweit für Empörung sorgen, gibt es für Melnyk keinerlei Rechtfertigung mehr, dass Deutschland weiterhin Energie aus Russland bezieht und 200 Millionen Euro täglich in die Kreml-Kassen überweist. «Wirtschaft. Wirtschaft. Über alles. Moral. Anstand. Historische Verantwortung? Fehlanzeige!» Er ruft unter anderem den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier dazu auf, als Staatsoberhaupt Druck auf die Bundesregierung auszuüben, damit diese aus dem Energiegeschäft mit Russland aussteigt. Selbst das Massaker von Butscha führe nicht zu einem Umdenken. «Liebe Bundesregierung, wie lange noch zusehen?» Auch der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba und Präsident Wolodimir Selenski fordern Deutschland seit Wochen zum Energieembargo auf.

Der Ruf der Ukraine nach einem sofortigen Energieembargo wird indessen kaum erhöht - die Bundesregierung um Kanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) bleibt auch nach den Gräuel aus Butscha standhaft auf ihrer Linie, die Energieabhängigkeit sukzessive, aber nicht sofort zurückzufahren. Die Angst, dass Deutschland wirtschaftlich ins Straucheln gerät, ist bei der Regierung zu gross. Nicht einmal Bilder von Gräuel gegenüber der ukrainischen Zivilbevölkerung führen zu einem Umdenken. Vor allem die Lücke in der Gas-Versorgung sei für Deutschland nicht verkraftbar, sagt Finanzminister Lindner:

«Gas ist kurzfristig nicht substituierbar. Wir würden uns mehr schaden als ihm (Putin).»

Es gehe darum, Menschen in Deutschland, aber auch in der EU «nicht im Stich zu lassen und die Existenzgefährdung von Betrieben abzuwenden.» Lindner fügte hinzu: «Die Sanktionen sind bereits beispiellos. Sie müssen aber das Putin-Regime treffen und nicht die Stabilität Deutschlands gefährden.» Ähnlich äusserten sich in den letzten Wochen Habeck und Scholz. Der grüne Wirtschaftsminister Habeck meinte unlängst: «Wir verfolgen ja eine Strategie, uns unabhängig von russischem Gas, von Kohle, vom Öl zu machen, nur eben nicht sofort.»

Selenskis Einladung an Merkel nach Butscha

Die Ukraine übt nicht nur Druck auf die amtierende Bundesregierung um Olaf Scholz auf - auch die frühere Kanzlerin Angela Merkel (CDU), von 2005 bis Dezember 2021 deutsche Regierungschefin, wird von der ukrainische Führung nicht verschont. Präsident Wolodimir Selenski unterstellt der ehemaligen Kanzlerin ein kolossales Scheitern ihrer Russland-Politik. Die heute 67-Jährige handelte gegenüber Kreml-Herrscher Putin stets nach der Devise, die Gesprächskanäle offenzuhalten. Zwar unterstützte auch Merkel - etwa nach der Krim-Annexion - Sanktionen gegen Russland, doch fielen diese vergleichsweise milde aus, den deutsch-russischen Handel beeinträchtigten diese kaum, die Energieabhängigkeit von Russland wurde in Merkels Ägide gar ausgebaut.

Indirekt attestiert Selenski der früheren Kanzlerin eine Mitverantwortung für den Krieg in seinem Land. Denn es war unter anderem die CDU-Regierungschefin, die - zusammen mit dem damaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy - ihr Veto gegen eine rasche Aufnahme der Ukraine in das Nato-Bündnis eingelegt hatte. Beim Nato-Gipfel 2008 wurde der Ukraine - unter anderem durch die USA - eine Aufnahme in das Militärbündnis in Aussicht gestellt. Doch aus Rücksicht auf die russischen Befindlichkeiten blockte unter anderem Merkel diese Forderung ab.

20. August 2021: Angela Merkels letzter Besuch als Regierungschefin bei Wladimir Putin in Moskau. Der Kreml-Chef und die Kanzlerin pflegten ein Verhältnis des gegenseitigen Respekts. So schien es jedenfalls. Guido Bergmann Handout / EPA/20.08.2021

In einer Videobotschaft richtete sich Selenski am Wochenende direkt an die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel:

«Ich lade Frau Merkel und Herrn Sarkozy ein, Butscha zu besuchen und zu sehen, wozu die Politik der Zugeständnisse an Russland in 14 Jahren geführt hat. Sie werden die gefolterten Ukrainer und Ukrainerinnen mit eigenen Augen sehen.»

Merkel verteidigte, ohne dies weiter zu begründen, via ihrem Sprecher ihre damalige Entscheidung, den Nato-Beitritt der Ukraine zu blockieren. Zugleich sicherte sie der amtierenden Bundesregierung ihre Unterstützung zu, «der Ukraine zur Seite zu stehen und der Barbarei und dem Krieg Russlands gegen die Ukraine ein Ende zu bereiten». Merkel äusserte sich seit Kriegsausbruch erst einmal in einem kurzen Statement, Interviews gab die Altkanzlerin bislang keine. Auf die explizite Einladung Selenskis, die Ukraine persönlich zu besuchen, ging die frühere Kanzlerin nicht ein.