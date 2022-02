Krieg in der Ukraine Kiew kämpft, Putin schäumt, Selenski bleibt – das geschah am zweiten Tag des Kriegs in der Ukraine Am zweiten Tag des Angriffskrieges gegen die Ukraine versuchten russische Truppen, die Hauptstadt Kiew einzunehmen. Das ist ihnen nicht gelungen. Präsident Selenski ordnete die generelle Mobilmachung an. 50'000 Menschen flohen aus dem Land. Zudem hat der Cyberkrieg jetzt angefangen.

Russland hat sich verkalkuliert. Wladimir Putin hat seinen Leuten wochenlang eingeredet, die Ukraine gäbe es nicht, da sei keine Nation, nur ein von «drogensüchtigen Bossen» – so seine neueste Beschimpfung der Regierung in Kiew – unterdrücktes Volk. Doch am Ende des zweiten Tages dieses brutalen Krieges, den seine Truppen gegen das Nachbarland führen, da merkt Putin: Die Ukraine gibt’s ja doch. «Das ist nicht nur eine Nation, das ist sogar eine hart kämpfende Nation.»

Ukrainische Soldaten kämpfen in Kiew für ihr Vaterland. AP

So beschreibt das der Journalist Simon Rabinovitch. Und so erlebten das die russischen Truppen bei ihrem Vormarsch in Richtung der ukrainischen Hauptstadt Kiew, die sie auch am Freitagabend noch unter Raketenbeschuss genommen hatten. Mindestens ein ziviles Wohnhaus wurde getroffen. In der südukrainischen Stadt Melitopol nahmen russische Truppen ein Spital unter Beschuss. Aus dem Kiewer Stadtteil Obolon rund zehn Kilometer nördlich des Zentrums kursierten Videos, die mehrere tote Soldaten in ukrainischen Uniformen zeigten. Laut Experten handelte es sich bei den Toten um russische Soldaten, die ein ukrainisches Fahrzeug gestohlen und sich als ukrainische Truppenangehörige ausgegeben hatten: ein klarer Verstoss gegen die Genfer Konvention.

Ukrainischer Präsident Selenski: «Wir verteidigen unser Land»

Wie viele Menschen in diesem Krieg bislang ums Leben gekommen sind, weiss niemand genau. Ukrainische Quellen geben an, dass bereits mehr als 1000 russische Soldaten getötet worden seien. Zudem habe man fast 2000 Soldaten festgenommen. Dass die Ukra­inerinnen und Ukrainer ihr Land nicht kampflos den russischen Truppen überlassen werden, das wissen nach dem zweiten Kriegstag alle.

64 Bilder 64 Bilder Russische Truppen auf dem Weg ins Innere der Ukraine nahe Armiansk auf der Krim. Stringer / EPA

Zehntausende Ukrainer meldeten sich am Freitag bei den Streitkräften und liessen sich bewaffnen, nachdem Präsident Wolodimir Selenski die allgemeine Mobilmachung für alle Wehrpflichtigen erlassen hatte. Selenski, der sich in einer Ansprache direkt an das russische Volk wandte, weigerte sich ebenfalls weiterhin standhaft, Kiew zu verlassen. Er sei das «erste Ziel» der Russen, betonte Selenski. In einem Video-Gespräch mit anderen Staatslenkern sagte der 44-Jährige:

«Meine Damen und Herren, das ist vielleicht das letzte Mal, dass sie mich lebendig sehen.»

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski. AP

In einem am späten Abend veröffentlichten Video zeigte sich ein gefasst wirkender Selenski gemeinsam mit seiner Führungsriege und betonte erneut: «Wir sind hier in Kiew. Wir verteidigen das Land. Ruhm der Ukraine!»

Ukrainer sollen mit Cyberattacken gegen Russland beginnen

Die ukrainischen Behörden hatten die Bürger davor erneut dazu aufgerufen, sich nach Möglichkeit zu bewaffnen und ihre Wohnungen und Häuser nicht zu verlassen. Nötigenfalls solle man sich Molotowcocktails basteln und damit die russischen Truppen aufhalten. Wer die entsprechenden Kenntnisse habe, solle mit Cyberattacken gegen Russland beginnen.

Genau das machten gestern auch die Profis des internationalen Hacker-Kollektivs Anonymous. «Mr. Putin, das lassen wir Ihnen nicht durchgehen», verkündete die stets maskiert auftretende Truppe und griff mehrere russische Websites an. Derweil nahmen in den sozialen Medien die Forderungen zu, sofort weitere Sanktionen gegen Russland (unter anderem den noch nicht erfolgten Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem Swift) und gegen Wladimir Putin selber zu ergreifen. Letzteres ist inzwischen geschehen.

Sportverbände ziehen Konsequenzen, Schweizer Telekommunikationsanbieter erlassen Roaming-Gebühren

Die EU-Staaten hatten sich gestern dazu durchgerungen, neue Strafmassnahmen zu erlassen. So friert die EU unter anderem alle Vermögenswerte von Putin und dessen Aussenminister Sergej Lawrow ein. Die Schweiz macht bei den Sanktionen nach wie vor nicht mit und friert keine russischen Gelder ein. Dafür haben die Swisscom wie auch Sunrise UPC bekannt gegeben, dass Anrufe zwischen der Schweiz und der Ukraine per sofort gratis seien und dass in der Ukraine keine Roaming-Gebühren mehr anfallen.

Sunrise UPC erlässt ab sofort die Kosten für internationale Mobile Abo- und Festnetz-Anrufe von der Schweiz in die Ukraine und von der Ukraine in die Schweiz. Ebenso werden die Kosten für Roaming-Anrufe innerhalb der Ukraine und von der Ukraine in die Schweiz nicht verrechnet. — Sunrise (@Sunrise_de) February 25, 2022

Zudem entschied der Fussballverband Uefa, den Champions-League-Final vom 28. Mai aus St. Petersburg nach Paris zu verlegen. Das Formel-1-Rennen im südrussischen Sotschi am 25. September wurde abgesagt.

Massnahmen ganz anderer Art leitete das westliche Verteidigungsbündnis Nato ein. Die Nato aktivierte ihre schnelle Einsatztruppe (die «Nato Response Force» NRF) zur Abschreckung der russischen Aggression. Es ist das erste Mal überhaupt, dass die Nato ihre Elite-Kämpfer zur Abschreckung einer Kriegspartei aufbietet. Wohin genau die Truppen verlegt werden, gab Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nicht bekannt. Möglich wäre eine Verlegung ins an die Ukraine angrenzende Rumänien.

Putin fordert die ukrainischen Truppen zum Putsch auf

Und Moskau? Die Russen zeigten sich auch am Freitag nicht dazu bereit, ihre aggressiven Kampfhandlungen einzustellen. Zwar diskutierten Vertreter beider Seiten über mögliche Verhandlungen in Polen. Laut ukrainischen Geheimdienstkreisen bleibt es aber das primäre Ziel der Russen, die ukrainische Regierung zu stürzen und zu einem Friedensvertrag nach dem Gusto Moskaus zu zwingen.

Unter anderem soll die Ukra­ine unterschreiben, dass sie niemals der Nato beitreten werde (ein Schritt, der für die Nato gar nie ernsthaft zur Diskussion stand) und dass sie sich entmilitarisieren liesse. Putin forderte gestern in einer weiteren wirren Rede die ukrainischen Truppen dazu auf, einen Putsch gegen die eigene Regierung zu unternehmen.

Der russische Präsident Wladimir Putin zeigt sich weiter aggressiv. EPA

Der erste europäische Krieg auf Nationenebene seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat nach Schätzungen der UNO Hunderttausende Menschen dazu gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Mehr als 50'000 Ukrainerinnen und Ukrainer sind in den vergangenen beiden Tagen aus dem Land gereist. Die UNO geht davon aus, dass es in den kommenden Wochen mehr als vier Millionen sein werden.

Das sind die ukrainischen Helden der ersten Kriegstage

«Es gibt kein Verstecken»

Wladimir Klitschkow Screenshot Bild-TV

Wladimir Klitschko ist in seiner Heimat Kiew und bereit, für «seine Stadt und seine Freunde» zu sterben. Auf eine Frage der «Bild», ob er sich nun verstecken müsse, sagt der per Handy zugeschaltete Ex-Boxweltmeister: «Es gibt kein Verstecken.» Ob er zur Waffe greifen werde? Ein Wort: «Ja.»

Die Soldaten von Snake Island

Zmiinyi Island. Wikipedia

13 tapfere Ukrainer verteidigten Snake Island im Schwarzen Meer mit ihrem Leben. «Dies ist ein russisches Militärkriegsschiff», tönt es aus ihrem Funkgerät. Einer der Männer antwortet: «Russisches Kriegsschiff, verpiss dich.» Es waren seine letzten Worte. Alle 13 starben im Bombenhagel.

Die Sonnenblumenfrau

Eine Ukrainerin massregelt einen russischen Soldaten. Screenshot

Eine Ukrainerin im Städtchen Henitschesk hat sich am Freitag einem russischen Soldaten in den Weg gestellt und ihn gefragt, was er hier wolle. Sie sagte ihm: «Steck dir ein paar Sonnenblumenkerne in die Hosentaschen, dass Blumen wachsen, wenn du in meinem Land stirbst.»

Tennisprofi Andrej Rublew

Andrey Rublev hat nach seinem Sieg in Dubai «No War Please» auf die Kamera geschrieben. Screenshot

Er steht für eine ganze Reihe russischer Sportlerinnen und Sportler, die Putins Krieg gegen die Ukraine verurteilen: Tennisspieler Andrej Rubljow. Nach einem Halbfinal-Sieg in Dubai sendete Rublew eine Botschaft in die Heimat: «Kein Krieg bitte», schrieb er auf die Linse einer TV-Kamera.

Der Mann mit der Maske

Ein Mann überlebte eine Panzerattacke der Russen. Screenshot

Russische Soldaten überfuhren ausserhalb von Kiew mit einem Panzerfahrzeug ein ziviles Auto. Der Fahrer überlebte. Bei seiner Bergung hatte er noch immer die Schutz-Maske an. Der Krieg folgt in der Ukraine auf die Coronakrise, die das Land schwer getroffen hatte.