Krieg in der Ukraine Neutral gilt längst nicht mehr: Schweden und Finnland bauen eine Front gegen Putin auf Der Norden Europas stellt sich klar gegen Russland auf. Es gibt historische Waffenlieferungen an die Ukraine. Einen Natobeitritt beurteilen die Regierungen von Schweden und Finnland derzeit zwar als zu riskant. Doch in der Bevölkerung ist die Stimmung inzwischen umgeschlagen.

Finnische und schwedische Truppen bei einer gemeinsamen Übung auf der Insel Gotland. Anders Wiklund / TT NEWS AGENCY

Die beiden Russland-Nachbarn Finnland und Schweden sind seit langen mit mehr neutral. Sie sind zwar keine Nato-Mitglieder, arbeiten aber als Partnerländer defensiv eng mit dem Militärbündnis zusammen; im Moment nehmen sie auch an strategischen Krisensitzungen der Nato teil. Als EU-Mitglieder beteiligen sie sich an vorderster Front an Sanktionen und Luftraumsperrungen, was insbesondere im Fall von Finnland mit seiner 1300 Kilometer langen Grenze zu Russland bedeutsam ist.

Auch kämpfen die nordischen Länder lautstark und erfolgreich für die Isolierung Russlands im Sport, im Langlauf, Fussball und Eishockey, wo Finnland soeben Russland wie auch Weissrussland von der WM im Mai ausgeschlossen hat.

Erstmals seit 1939 Waffen in ein Kriegsgebiet

Schweden hat am Sonntag zudem Waffenlieferungen an die Ukraine beschlossen. Das ist ein bemerkenswerter Schritt: Letztmals lieferte das Land im Jahr 1939 Waffen direkt in ein Kriegsgebiet, als Finnland von der Sowjetunion überfallen wurde. Wie in Deutschland hat die schwedische Regierung in der Waffenfrage eine Kehrtwendung gemacht, auch weil der innenpolitische Druck immer grösser wurde.

Finnlands Regierungschefin Sanna Marin. Jussi Nukari / AP

Die Lieferung umfasst 47 Millionen Euro für die ukrainischen Streitkräfte, Schutzausrüstung für 5000 Soldaten sowie 5000 leichtere Panzerabwehrwaffen. Schweden erfüllt damit allerdings nicht den Wunsch der Ukraine, die durchschlagskräftige Panzerzerstörungswaffe NLAW auszuhändigen; bei schweren Waffen besteht Zurückhaltung.

Diese war auch in Finnland zu spüren, das zunächst nur die Lieferung von Helmen und Schutzwesten an die Ukraine bewilligte. Am Montagabend erklärte die Regierung dann aber, sie wolle auch Munition, 2500 Sturmgewehre und 1500 Panzerabwehrwaffen liefern – einen Beschluss, den Regierungschefin Sanna Marin «historisch» nannte. Zudem hat das Land finanzielle Mittel an die Ukraine gesprochen, die diese frei für Verteidigungszwecke einsetzen kann.

Scharfe Drohungen aus Moskau

Das Problem für Finnland und Schweden ist: Sie sind trotz der stark veränderten Sicherheitslage weiterhin in einer Pufferzone zwischen dem Westen und Moskau, einem potenziell gefährlichen und leicht provozierbaren Nachbarn. Zuletzt hat der Kreml am Freitag den beiden Ländern mit ernsthaften Konsequenzen gedroht, sollten sie sich der Nato weiter annähern. Gerade Finnland hat in der Vergangenheit erfolgreich die heikle Balance gefunden zwischen EU-Mitgliedschaft und Russland als wichtigem wirtschaftlichem Partner.

Die sozialdemokratischen Regierungen Schwedens und Finnlands haben jedenfalls deutlich gemacht, dass sie an ihrem Verhältnis zur Nato nichts ändern wollen: ein klares Ja zu Kooperationen, gemeinsamen Manövern, Patrouillen und Verteidigungsstrategien in der Ostsee-Region, auch mit den Nato-Ländern Dänemark, Norwegen und im Baltikum – aber im Moment kein Beitritt, Ukraine hin oder her. Sowohl den beiden Ländern wie auch der Nato ist klar, dass ein Betritt im Moment zu einer weiteren Destabilisierung der Lage führen dürfte.

Umfrage: Mehrheit für Nato-Beitritt

Auf der anderen Seite bestehen wenig Zweifel daran, dass bei einem Angriff Russlands auf Schweden oder Finnland die Nato sofort zur Stelle wäre. In der Bevölkerung der beiden Länder ist die Stimmungslage allerdings gekippt. In einer am Montag veröffentlichten Umfrage, die kurz vor der russischen Invasion durchgeführt wurde, befürworten sensationelle 53 Prozent der Finninnen und Finnen einen Nato-Beitritt. In einer Umfrage im Januar waren es bloss 28 Prozent gewesen.

Wie sehr Putins Aggression die öffentliche Meinung beeinflusst, zeigte sich zudem in den letzten Tagen: In kurzer Zeit unterschrieben mehr als 50'000 Finnen eine Petition, die eine Volksabstimmung über einen Nato-Beitritt fordert. Auch in Schweden ergab eine nach der Ukraine-Invasion durchgeführte Umfrage erstmals eine Mehrheit von 41 Prozent für einen Nato-Beitritt; dagegen waren 35 Prozent.