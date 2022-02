Kritik Dokumente zerrissen - Trumps Umgang mit wichtigen Akten In den USA regt sich Kritik am Umgang des ehemaligen Präsidenten Donald Trump mit Akten und Dokumenten. Trump soll während seiner Zeit im Weissen Haus routinemässig Dokumente zerrissen haben, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf ehemalige Beamte.

Soll regelmässig während seiner Amtszeit Dokumente zerrissen haben: Donald Trump. Keystone

(dpa) Die «Washington Post» schrieb, dass Trump nach seiner Amtszeit mehrere Kisten mit Akten in sein Anwesen nach Mar-a-Lago in Florida mitgenommen habe. Darunter sollen wichtige Kommunikationsunterlagen gewesen sein - auch Briefe des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un und ein Schreiben von Trumps Vorgänger Barack Obama. Die Nationale Verwaltungsstelle für Archivgut und Unterlagen habe die Dokumente laut der Zeitung vergangenen Monat sichergestellt.

Eigentlich müsse in den USA jede Korrespondenz des Präsidenten archiviert und für die Nachwelt aufgehoben werden. Einige Dokumente des Weissen Hauses seien dem Untersuchungsausschuss zur Kapitol-Attacke zufolge wieder zusammengeklebt übergeben worden, so die «Washington Post». Trump habe trotz mehrfacher Hinweise sein Verhalten nicht geändert. «Zuerst waren wir ein Weisses Haus, das nicht wusste wie man Dinge aufbewahrt und dann war es am Ende egal», sagte die frühere Pressesprecherin des Weissen Hauses, Stephanie Grisham, dem Sender CNN. Sie schilderte, wie Trump einmal mit ihr im Flugzeug gesessen habe, Dokumente zerrissen und diese dann auf dem Boden liegen lassen habe.

Das Nationalarchiv habe keine Art Polizeieinheit, die das Einsammeln solcher Unterlagen kontrolliere, sagte die Historikerin und Autorin Lindsay M. Chervinsky dem Fernsehsender. Stattdessen würde das Archiv das Weisse Haus und seine Administration nur regelmässig an seine Pflichten erinnern.