Kuba Inferno im Treibstofflager: Feuerwehr kämpft gegen Brand In Kuba bekommt die Feuerwehr die Brände im Treibstofflager in der Bucht von Matanzas nicht unter Kontrolle. Diese waren am Freitagabend nach einem Blitzeinschlag ausgebrochen. Das Feuer verschlingt wichtige Energiereserven der Karibikinsel.

Nach einer Reihe von Explosionen in einem Treibstofflager im Norden von Kuba kämpfen die Einsatzkräfte immer noch gegen die Flammen. Unterdessen trafen Spezialisten aus Mexiko und Venezuela auf der Karibikinsel ein, um die Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten zu unterstützen.

Mindestens 17 Menschen, die in der Nähe der Tanks gearbeitet hatten, wurden noch immer vermisst. Ramon Espinosa / AP

Ein zweiter Brennstofftank sei explodiert, zudem sei die Abdeckung eines weiteren Tanks des Lagers im Hafen von Matanzas eingestürzt, berichteten kubanische Medien. Bei dem zweiten Tank sei Öl ausgelaufen, teilte die kubanische Regierung auf Twitter mit, man arbeite «intensiv und effektiv» daran, das Problem unter Kontrolle zu bekommen.

🚨🚨



El Consejo de Defensa Provincial de #Matanzas informa que el tercer tanque de combustible no ha colapsado.



Hubo un derramamiento de petróleo del segundo tanque.



Se trabaja de manera intensa y efectiva por controlarlo.#NoticiaEnDesarrollo — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) August 8, 2022

Am Freitagabend hatte ein Blitz während eines Gewitters einen Treibstofftank im Hafen von Matanzas zur Explosion gebracht. Später griff das Feuer auf andere Teile der Anlage über und brachte weitere Tanks auf dem Areal zur Explosion. Mindestens eine Person kam bei dem Unglück ums Leben.

Zwischenzeitlich wurden mehr als 120 Menschen im Krankenhaus versorgt. Am Sonntag wurden noch 24 Patienten stationär behandelt, wie die kubanische Regierung mitteilte. Acht der Opfer befanden sich in einem kritischen Zustand. Präsident Díaz-Canel machte sich vor Ort ein Bild von der Lage und besuchte die Opfer im Krankenhaus.

Mindestens 17 Menschen vermisst

Der Hafenbetrieb in Matanzas wurde vorübergehend eingestellt. Die Behörden leiteten die Schiffe in andere Häfen um. Nach Angaben der Provinzregierung wurden rund 800 Menschen aus anliegenden Wohngebieten in Sicherheit gebracht. Mindestens 17 Menschen, die in der Nähe der Tanks gearbeitet hatten, wurden noch immer vermisst. Aufgrund der hohen Temperaturen konnten die Einsatzkräfte zunächst nicht weiter vordringen, um nach den Vermissten zu suchen.

faz/YouTube

Kuba leidet unter einer schweren Wirtschaftskrise und grossen Problemen bei der Energieversorgung. Zuletzt kam es auf der sozialistischen Karibikinsel immer wieder zu Stromausfällen. Die von dem Feuer betroffenen Tanks enthielten kubanisches Rohöl und importiertes Schweröl, das vor allem zur Stromerzeugung verwendet wird. Die ständigen Stromausfälle waren ein Auslöser der Anti-Regierungsproteste in Kuba vor einem Jahr.

Auch am Sonntag waren wieder mehrere thermoelektrische Kraftwerke in Kuba ausser Betrieb. Das Stromdefizit betrage 780 Megawatt, wie die Regierung mitteilte. (dpa)