Lech Kaczinsky Ein Attentat? Polen gibt Russland Schuld am Flugzeugabsturz 2010 kam Staatspräsident Lech Kaczinsky ums Leben. Nun legt Warschau neue Beweise vor, die zeigen sollen, dass es sich nicht um einen Unfall handelte, sondern um ein Attentat Russlands. Der neue Befund steht im Widerspruch mit einem früheren Bericht.

Unfall oder doch ein Attentat? Der Absturz bei Smolensk. Sergey Ponomarev / AP

Im Windschatten der russischen Massaker in Butscha und anderen Kiewer Vorstädten hat die rechtspopulistische Regierung in Polen gestern einen lang gehegten Verdacht neu lanciert. Demnach soll es sich beim Absturz des Präsidentenflugzeugs von Lech Kaczynski bei der westrussischen Stadt Smolensk am 10. April 2010 nicht um einen Unfall, sondern um ein gezieltes Attentat Russlands gehandelt haben. Dies bestätigte in einer aufwendig inszenierten Pressekonferenz Antoni Macierewicz, der langjährige politische Freund der Kaczynski-Zwillinge.

Der frühere Verteidigungsminister und heutige Vorsitzende der staatlichen Smolensk-Untersuchungskommission sprach von einer Explosion im linken Flügel der Regierungsmaschine des sowjetischen Typs Tupolew. Zuerst soll demnach auf rund 100 Metern Höhe in der Nähe der Landebahn das Ende des Flügels explodiert sein, dann der Mittelrumpf der TU-154. Dies hätten neue Auswertungen der Tonspur der Blackbox und Computersimulationen nun ergeben.

Ungereimtheiten bei der Untersuchung

Dieser neue Befund steht in eklatantem Widerspruch zum Bericht der polnischen Regierungskommission jener Zeit. 2011 hatte die «Miller-Kommission» Pilotenfehler als Hauptursache der Flugkatastrophe nachgewiesen. Demnach war die Präsidentenmaschine im dichten Nebel zu tief unterwegs, und der Landeanflug erfolgte zu schnell. Zuletzt soll die Tupolew eine acht Meter hohe Birke gestreift haben, was den linken Flügel abgerissen hätte.

Diese offiziellen Untersuchungsergebnisse hatten viele Kaczynski-Anhänger schon damals in Frage gestellt. Sie glaubten nicht, dass die Birke stärker gewesen sein soll als der Flugzeugflügel. Später gesellten sich eine Reihe von Unterlassungen hinzu, die die für den ­Unglücksflug mitverantwortliche Regierung Donald Tusk in der Tat schlecht aussehen liessen. So waren viele Leichen der 96 Absturzopfer offenbar falsch identifiziert worden. Auch kam es zu einer verdächtigen Reihe von angeblichen Selbstmorden von Zeugen der Unglücksreise.

«Die Scharlatane der PiS sind wieder von der Kette gelassen worden», höhnte die Opposition kurz nach Bekanntgabe von Macierwiczs Unfallkommission. Über Jahre hinweg war die Attentatshypothese in liberalen und linken Kreisen verlacht worden, und selbst unter der PiS-Wählerschaft glaubten lange nicht alle an ein russisches Attentat.

Der Absturz von Smolensk ist in Polen eine Glaubensfrage

Doch im Zuge der russischen Invasion in der Ukraine hat sich die Stimmung verändert. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Social Change glaubten kurz vor dem 12. Jahrestag der Katastrophe 48 Prozent der Polen an ein Attentat, 38 Prozent verwarfen diese Möglichkeit. Dabei ist «Smolensk» in Polen schon früh zu einer Art politischem Glaubenskrieg geworden. Laut der Umfrage halten 78 Prozent der PiS-Wähler einen russischen Terrorakt für möglich, aber nur 11 Prozent der liberalen PO-Wähler.

Jaroslaw Kaczynski, Vize-Ministerpräsident Polens und Zwillingsbruder von Lech Kaczynski. Czarek Sokolowski / AP

Jaroslaw Kaczynski hatte bereits am Sonntag eine internationale Strafanklage gegen Russland gefordert. Erstmals sprach Polens starker Mann von einem «Verbrechen und Attentat»; bisher hatte er diese Vermutung zwölf Jahre nur immer wieder angedeutet. «In den letzten drei Jahren hat sich das geändert, nicht nur im Kontext des Krieges in der Ukraine», sagte Kaczynski reichlich schleierhaft. «Ich rufe ganz Europa dazu auf, die Ukraine zu verteidigen», sagte Kaczynski, «und dazu gehört auch die Aufklärung dieses Falles.»

Laut dem Regierungsparteichef war sein Zwillingsbruder Lech ­Kaczynski der erste Politiker, der bereits 2008 vor der grossen Gefahr von Wladimir Putins Russlands für Mittelosteuropa warnte. Inzwischen sind die Beziehungen der beiden Länder auf dem Tiefpunkt angelangt. Bereits ein paar Tage vor dem umstrittenen «Macierewicz-Bericht» hatte Warschau 45 russische Diplomaten ausgewiesen. Moskau tat inzwischen das Gleiche. Die russische Botschaft in Warschau soll angeblich geschlossen werden.