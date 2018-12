Leserbilder: Schicken Sie uns Ihre schönsten Adventsimpressionen

3 Könige auf dem Winterweg durch den Seelisberger Tannwald. (Bild: Theres Nussbaumer (Seelisberg, 19. Dezember 2018))

Das Licht der Kerzen wärmt unsere Herzen, beim Kircheneingang in Zell (Bild: Isidor Rösch (Zell, 19. Dezember 2018))

In Sion gibt es derzeit einen Krippenweg durch die Stadt. (Bild: Stefan Kunz (Sion, 18. Dezember 2018))

Blick auf das Luzerner Wahrzeichen und all die funkelnden Lichter von der Reussbrücke aus. (Bild: Walter Buholzer (Luzern, 17. Dezember 2018))

Winterliche Stimmung in der Zuger Altstadt. (Bild: Daniel Hegglin (Zug, 16. Dezember 2018))

Am Samstag liess sich dieses schöne Lichtspektakel vor der Hofkirche fotografieren. (Bild: Andreas Zopp (Luzern, 15. Dezember 2018))

Lustgarten in Willisau. (Bild: Alfred Herzog (16. Dezember 2018))

«Eine Million Sterne» in Luzern. (Bild: Priska Ziswiler-Heller (15. Dezember 2018))

Adventsstimmung in der Zuger Altstadt (Bild: Daniel Hegglin (Zug, 13. Dezember 2018))

Christmas behind the tree. (Bild: Stefan Kunz (Meggen, 13. Dezember 2018))

Adventsstimmung am Zugersee. (Bild: Daniel Hegglin (Zug, 10. Dezember 2018)

Adventsstimmung in Willisau. (Bild: Alfred Herzog (Willisau, 8. Dezember 2018))

Weihnachtslichter in der Stadt Zug. (Bild: Anita Imfeld-Leu (Zug, 9. Dezember 2018))

Warum nicht einmal den wunderschönen Weihnachtsmarkt auf dem Franziskanerplatz in Luzern in einer Kugel fotografieren? (Bild: Margrith Imhof-Röthlin (Luzern, 7. Dezember 2018))

Brunnen an der Pfistergasse: In diesen Vorweihnachtstagen ein riesengrosser, nachts wunderbar leuchtender Adventskranz. (Bild: Heinz Schürmann (Luzern, 5. Dezember 2018))

Weihnachtsdekoration in Beromünster (Bild: Marianne Schmid (Beromünster, 4. Dezember 2018))

Die Konditorei Fischer in Beromünster verwandelt sich jedes Jahr in der Weihnachtszeit in ein schönes Lebkuchenhaus. (Bild: Marianne Schmid (Beromünster, 4. Dezember 2018))