Liechtenstein Rätselraten im Fürstentum: Wer hat eigentlich die Wahlen gewonnen? Vor zwei Wochen wählte Liechtenstein. Es schien, als ob die erste Frau die Wahl als Regierungschefin um 42 Stimmen verpasst hat. Doch wer das System genau anschaut, müsste sie wohl als Siegerin sehen.

Unklarer Wahlausgang nach Quasi-Pattsituation: Nur wenige Stimmen trennen Sabine Monauni und Daniel Risch. Je nach Betrachtungsweise kann man sie oder ihn als Sieger sehen. Gian Ehrenzeller/Keystone

Es fehlten gerade einmal 42 Stimmen. Sonst hätte Liechtenstein jetzt seine erste Regierungschefin. Doch Sabine Monauni verpasste die Wahl am 7. Februar haarscharf. So sah man dies zumindest damals. Ihre Partei, die Fortschrittliche Bürgerpartei, holte zehn der 25 Sitze im Parlament, ebenso viele Mandate holte die grosse Konkurrentin, die Vaterländische Union. Nur hatte diese eben die vermeintlichen 42 Stimmen mehr. Und so galt deren Kandidat Daniel Risch als Wahlsieger.

Der Fürst sagte: «Wir kommen vielleicht in das Guinness-Buch der Rekorde für das knappste Wahlresultat.» Das Schweizer Radio lud den Sieger zum grossen Interview. Monaunis Partei gratulierte der Konkurrenz, mit der sie Koalitionsverhandlungen aufnehmen wollte – wie üblich: Die beiden Parteien regieren das Land seit Jahrzehnten in grossen Koalitionen.

Nun aber, knapp zwei Wochen nach der Wahl, wird in Liechtenstein doch noch rege diskutiert, wer eigentlich die Wahl gewonnen hat und künftig den Regierungschef stellen könnte. Denn eigentlich fehlten Sabine Monauni nicht einmal 42 Stimmen. Sie hatte in Tat und Wahrheit sogar mehr Unterstützung aus der Bevölkerung als ihr Konkurrent.

Das Wahlsystem ist etwas komplizierter - Oberländer haben mehr Einfluss

Wie kam es zuerst zur ersten falschen Einschätzung? Man muss dazu das Liechtensteiner Wahlsystem verstehen. Erstens wurde nicht der Regierungschef gewählt, sondern das Parlament, das später die Regierung bestellt. Zweitens ist das Land aufgeteilt in zwei Wahlkreise: das Oberland und das Unterland. Die Oberländer wählen 15 Sitze im 25-köpfigen Parlament, die Unterländer zehn. Ein Unterländer kann also zehn Linien auf dem Wahlzettel ausfüllen, der Oberländer 15. Und genau diese Linien werden gezählt, wenn in Liechtenstein von «Stimmen» die Rede ist.

Das heisst: Ein Oberländer hat mit 15 Stimmen viel mehr Gewicht als ein Unterländer. Dies widerspricht, bezogen auf die Diskussion um den Regierungschef, der Idee, dass jeder Bürger eine Stimme hat. Würde man die höhere Stimmenzahl der Oberländer herausrechnen, hätte Monauni gesiegt. Tatsächlich wurden im ganzen Land mehr Listen für ihre Partei ausgefüllt als für die Konkurrenz.

Trotz allem: Die Karten stehen schlecht für die Frau

Wer hat also gewonnen? Mitausgelöst hat die Debatte der Liechtensteiner Politologie Wilfried Marxer. Er sagte in der liechtensteinischen Presse, dass die knappe Mehrheit an Parteistimmen für die Regierungsbildung nicht bindend sei. «Es ist den politischen Verhandlungen zwischen den Parteien und Fraktionen überlassen, einen Vorschlag für die Regierung zu vereinbaren.» Die Parteien müssen also verhandeln.

Die Vaterländische Union beharrt auf ihrem «Sieg». Denn tatsächlich wird in Liechtenstein seit Jahren mit den Parteistimmen argumentiert. Die Fortschrittliche Bürgerpartei dürfte auch ein wenig in Argumentationsnot kommen, wenn sie jetzt plötzlich den Sieg beanspruchen würde. Denn sie hat den Erfolg der Konkurrenz am Wahltag anerkannt. Erst später kamen im Hintergrund gewisse Zweifel auf.