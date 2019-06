Luxusumbau und Kindermädchen-Verschleiss: Das Sussex-Paar Meghan und Harry gerät immer wieder in die Schlagzeilen Die künftige Rolle von Meghan und Harry im britischen Königshaus bleibt unklar und auch die Schlagzeilen nehmen nicht ab: Die jungen Eltern sollen schon dreimal das Kindermädchen gewechselt und ihren neuen Wohnsitz für knapp 4 Mio. Franken restauriert haben. Sebastian Borger, London

Prinz Harry und Meghan stehen unter verschärfter Beobachtung der englischen Boulevard-Medien. (Archiv)

Unter britischen Spitzenbeamten ist derzeit ein kleiner Wettbewerb im Gange. Diskutiert wird, natürlich mit Galgenhumor, über die Frage, wer die schwerste Aufgabe vor sich hat. Den Brexit, na klar, stöhnen die einen. Boris Johnson demnächst als Premierminister, das muss man erst mal managen, sagen augenrollend die anderen. Beides höchstens mittelfristig schwierig, argumentieren die dritten und weisen triumphierend auf ein langfristiges Problem hin: Welche Rolle sollen Harry und Meghan zukünftig spielen?

Eine «ziemlich heftige Summe»

Schon jetzt macht das Herzogpaar von Sussex samt Söhnchen Archie unliebsame Schlagzeilen. Anhand der Jahresbilanz der royalen Finanzen stellte sich diese Woche heraus: Satte 2,4 Mio Pfund (2,68 Mio Euro/2,98 Mio Franken) haben die Untertanen Ihrer Majestät für die Renovierung der neuen Residenz der Kleinfamilie aufbringen müssen, am Ende wird sich dem «Telegraph» zufolge die Rechnung auf 3,2 Mio Pfund (3,57 Mio Euro/3,97 Mio Franken) belaufen – eine «ziemlich heftige Summe», wie selbst das königstreue Blatt urteilte.

Am Frogmore Cottage im Schlosspark von Windsor sei «seit mehreren Jahren nicht gearbeitet worden», beschwichtigte Sir Michael Stevens, der Finanzchef von Königin Elisabeth II. Dabei gebe es doch eine Verantwortung des Königshauses, seine bewohnten Paläste, nun ja, bewohnbar zu halten. So erhielt das aus bisher fünf Appartements zusammengelegte Landhaus eine frische Verkabelung und effiziente Heizung, dazu eine brandneue Küche und neue Bäder – wobei die Jungvermählten dabei «nur bis zu einem gewissen Grad», so ihre PR-Leute verschämt, bestimmen durften, wie exklusiv Wasserhähne und Duschkabinen ausfallen sollten. Dafür wurde an der Auffahrt zum Palast (Kosten: eine Million Pfund) kein Aufwand gescheut.

Unter verschärfter Beobachtung des Boulevards

Die Kommentare zu den enormen Renovierungskosten fielen vergleichsweise zahm aus. Klar ist aber auch: Das Herzogpaar, besonders Ex-Schauspielerin Meghan, 37, steht unter verschärfter Beobachtung des englischen Boulevards. Dass die jungen Eltern binnen sechs Wochen schon zweimal die Kinderfrau für Baby Archie gewechselt haben, war dem Revolverblatt «Sun» am Samstag einen Bericht auf der Titelseite wert – ebenso wie vergangenen Herbst die vermeintlichen oder echten Streitereien mit ihrer Schwägerin Kate, der Herzogin von Cambridge.

Ob im Kensington-Palast wirklich die Fetzen flogen oder nicht – die beiden Herzogpaare, einst als «fabulous four» gefeiert, haben inzwischen nicht nur separate Residenzen, sondern auch getrennte Arbeitsplätze. Als letzter symbolischer Akt wurde nun die 2009 von den Brüdern gegründete wohltätige Stiftung ganz auf das Cambridge-Paar übertragen. Meghan und Harry wollen bis Jahresende ihre eigene Stiftung gründen und mit Hilfe von reichen Spendern «globale Projekte» fördern. Dazu passt Harrys kürzlicher Auftritt bei einer Konferenz des hochangesehenen Thinktanks Chatham House, die sich um Landminen drehte. Im Herbst soll die erste Auslandsreise der kleinen Familie in den Süden Afrikas gehen, unter anderem nach Angola, wo in den vergangenen Jahren die Beseitigung der tückischen Waffen große Fortschritte gemacht hat.

«Wir schicken die drei nach Afrika»

Schon kramen Londoner Spitzenbeamte jene Pläne aus der Schublade, die eine auf Harry und seine Familie maßgeschneiderte Rolle vorsehen. «Wir schicken die drei nach Afrika», lautet das Motto eines Gedankenspiels enger Berater des Königshauses, darunter der frühere Spitzendiplomat David Manning sowie Lord Christopher Geidt, Ex-Privatsekretär der Queen. Schliesslich hat der Prinz in den vergangenen Jahren immer wieder von seiner «tiefen Affinität» zum schwarzen Kontinent gesprochen, Botswana sogar «meine zweite Heimat» genannt und seine jetzige Frau zur ersten gemeinsamen Reise dorthin eingeladen.

Gemeinsam steht das Paar seit vergangenem Jahr dem Commonwealth Trust vor, dessen Projekte vor allem Kinder zugutekommen. Neben den Invictus-Spielen für Kriegsversehrte gilt die Aufmerksamkeit des Sechsten der Thronfolge auch stark dem Commonwealth, einem losen Zusammenschluss Grossbritanniens mit 52 Staaten weltweit, die meisten davon frühere Kolonien wie Lesotho und Botswana.

Eine sinnvolle Beschäftigung

Das zukünftige Königspaar William und Kate also mehr in der Heimat, Harry und Meghan dafür als globale Botschafter? Mag die Aufteilung auch nicht ganz so einfach sein, einen gewissen Reiz hat die Idee gewiss. Hauptsache, das Sussex-Paar findet eine sinnvolle Beschäftigung. Wie ein Menetekel steht schliesslich Beobachtern des Königshauses das traurige Schicksal des einstmals ebenfalls glamourösen Prinzen Andrew vor Augen. Der geschiedene Herzog von York, 59, ist nach unerfreulichen Finanzaffären weitgehend aus der Öffentlichkeit verschwunden.