Präsident Macron verordnet Frankreich eine nationale Gesprächstherapie Macron hat eine nationale Debatte lanciert, die Auswege aus der Gelbwestenkrise aufzeigen soll. Im ganzen Land gibt es Gesprächsabende. Nur die «gilets jaunes» bleiben aussen vor, wie ein Augenschein an drei Terminen zeigt. Stefan Brändle, Le Havre

Emmanuel Macron an einer Debatte im südfranzösischen Souillac. (Bild: Ludovic Marin/EPA (18. Januar 2019))

Sie sind zu fünft – genug, um die Welt zu verändern. Oder zumindest Frankreich. Alexandre, Elina, Baptiste, Doifiri und Romain haben sich an diesem böigen Abend in der Videobar «Play to Win» von Le Havre eingefunden, um einen kleinen Beitrag an die «grosse nationale Debatte» zu leisten, die der Staatspräsident Emmanuel Macron Mitte Januar ausgerufen hatte. «Ich hatte zwei Wochen lang auf eine Veranstaltung in Le Havre gewartet», sagt der 29-jährige Wirt Alexandre. «Als ich merkte, dass in unserer Stadt niemand die Initiative ergreift, habe ich über Facebook ­einen Abend ausgeschrieben.»

Gekommen sind vor allem Stammkunden, die sich sonst lieber mit der Playstation als mit Politik befassen. Nach einer Aufwärmpartie mit dem Gesellschaftsspiel «Fallout» ruft Alexandre zur Diskussion. Deren Sinn ist allen klar: «Frankreich muss über die Bücher, was sein politisches System anbelangt», meint Baptiste (26), Arbeiter in der Renault-Fabrik östlich von Le Havre. «Die Leute haben kein Vertrauen mehr in die Politik, sie gehen nicht einmal mehr wählen.»

«Parlamentswahl vor Präsidentenwahl!»

Doifiri (25) nickt zustimmend: «Auch deshalb gehen die Gelbwesten auf die Strasse. Sie glauben nicht mehr an die Politiker in Paris. Die leben aus ihrer Sicht auf einem anderen Planeten», meint der komorische Interimsarbeiter, der auf einen Sommerjob am Kiesstrand der charmelosen Hafenstadt am Ärmelkanal hofft. «Das Gefährliche an der Situation ist, dass die Gelbwesten selbst nicht wissen, was sie wollen.» Die Gamer glauben, besser zu wissen, was zu tun wäre: «Wir leben in einer Republik, aber mit einem Wahlmonarchen», führt Alexandre aus. «Das geht nicht mehr. Daher mein einfacher Vorschlag: Ziehen wir die Parlamentswahl der Präsidentenwahl vor! Der Staatschef würde damit zu einem blossen Ausfluss der parlamentarischen Mehrheit – und wäre ihr untergeordnet. Heute ist es genau umgekehrt. Das sorgt für ständigen Ärger in einem Land mit einer revolutionären Ader.»

Elina, die 20-jährige Köchin der Bar, wendet ein, das würde die Misere der Gelbwesten nicht ­bessern. Wie diese will sie mehr Volksabstimmungen. «Man müsste den Gelbwesten klarmachen, dass man nicht die Steuern senken und zugleich die Sozialausgaben erhöhen kann», meint Romain, der Mathematikstudent (22). «Wenn sie Renten erhöhen wollen, müsste man letztlich auch das Rentenalter anheben. Aber die Franzosen wollen nicht mehr arbeiten.» Baptiste, gewerkschaftlich organisiert und soeben von einer Zigarettenpause zurück, lässt das nicht gelten: «Zuerst muss Macron die Reichensteuer wieder einführen, sonst läuft in Frankreich gar nichts mehr. Vive la révolution!» Nicht alle sind einverstanden damit. Es wird laut in der Bar. Elina schlichtet mit ihrer Spezialität – Mitternachtpizzas.

Mehrere Hundert solcher Treffen werden in Frankreich noch bis Mitte März auf Initiative von Präsident Macron abgehalten. Oft laden Bürgermeister kleiner Orte zur Debatte – vom Bergdorf im Vercors bis nach Korsika. Ein elsässischer Abgeordneter hat sogar eine Diskussion im TGV Strassburg–Paris inszeniert. Manchmal werden auch einzelne Bürger aktiv: In den Pyrenäen haben die Präsidenten der Tennisclubs zum Gespräch aufgerufen.

Mehr Volksbeteiligung weckt bei vielen Skepsis

Die vier grossen, von Macron vorgeschlagenen Themen der Debatte sind Steuern, Klima, Demokratie und Service public. Aber daran braucht man sich nicht zu halten. «Eine Republik oder eine Monarchie für Frankreich?», heisst ein Gesprächsabend, ein anderer «Unser Feind, die Finanz». Ein Dritter «Die Welt nach der Logik des Geldes». Ein Organisator fragt: «Revolution unwahrscheinlich, Demokratie unmöglich?»

In Bures-sur-Yvette, an der südlichen Peripherie von Paris, bestimmen an diesem Abend die 70 Anwesenden die Gesprächsthemen. Gesprächsleiter Erick, ein würdiger weisshaariger Herr, betont, er sei weder vom Gemeinderat beauftragt worden noch gehöre er zu Macrons Partei «La République en marche» (LRM). Das Porträt des Staatspräsidenten an der Wand des Gemeindesaals gehört zum Inventar wie die Büste der Nationalfigur Marianne.

Erstes Thema: Die Institutionen. Es wird vorgeschlagen, das Abstimmen für obligatorisch zu erklären, die Leerstimmen zu zählen oder Gemeinderäte per Los zu wählen, um die Bürger einzubeziehen. Erstaunlich ist, dass das Thema Volksinitiativen und -abstimmungen, das den Gelbwesten so am Herzen liegt, hier nur Skepsis weckt: «Frankreich ist nicht die Schweiz», resümiert jemand lapidar. Zweites Thema: Immigration. Bei diesem Reizthema ist Schlimmes zu befürchten. Aber nein, alle Sprechenden reden einer besseren Integration das Wort. Eine Gemeindebeamte namens Gisèle meint, alles hänge von besseren Schulen und Wohnungen für die Zugezogenen ab. Es folgen noch die Themen Laizismus und Bürgerengagement. Von den Gilets jaunes, die doch am Ursprung der ganzen nationalen Debatte sind, spricht aber seltsamerweise niemand. Dabei ist Bures ein typisches Gelbwestenland, hier an der verarmenden Peripherie der endlosen Pariser Agglomeration. In den Gemeindesaal sind aber fast nur besorgte Bildungsbürger gekommen, keine aufmüpfigen Protestler. Die bleiben in ganz Frankreich auf Distanz zur nationalen Debatte und sagen in den Medien, das sei eine «Wahlübung», eine «grosse Lüge».

Gelbwesten werden als naiv abgetan

Auch im Pariser Vorort Asnières-Nord ist kein Neongelb auszumachen. Dabei wäre in dem düsteren Wohnviertel mit seinen 16-stöckigen Blöcken eine Debatte über «Gilets jaunes en banlieue» angesagt. Mangels Interesse wurde sie aber abgesagt. Schade – seit Wochen hört man zur Gelbwestenkrise keine Stimmen aus den Trabantenstädten. Auf der schlecht beleuchteten Avenue de la Redoute stehen lediglich drei Jungs vor einer orientalisch anmutenden Bäckerei. Was sie von den Gilets jaunes halten? «Mit den Gelbwesten haben wir nichts zu tun. Die glauben naiverweise, sie könnten etwas erreichen», sagt ein Maghrebiner mit Ohrstöpseln und Oberlippenflaum. An einer Bushaltestelle lacht ein Mann mit rundem Kopf auf die Frage nach der Macron-Debatte. «Diese Debatte erinnert mich an mein Heimatland Kamerun, wo der Herrscher so tut, als gäbe er dem Volk das Wort.»

Ein unausgesprochenes Ziel hat Macron jedoch bereits erreicht: Er hat Druck von sich weggenommen, die Dinge in eine ruhigere Bahn gelenkt – und viele Franzosen gegen die gelben Raubauzen eingenommen. Sein Vorgehen birgt aber auch ein Risiko: Im April muss er die Schlussfolgerungen aus der Debatte ziehen und Beschlüsse bekannt geben. Die Erwartung ist enorm – und die Gefahr gross, dass er seine Mitbürger enttäuschen wird.