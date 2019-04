Kommentar Macrons Elan schwindet Unser Korrespondent Stefan Brändle über die Gelbwesten-Proteste in Frankreich und wie Präsident Macron versucht, mit einer Steuersenkung der Lage Herr zu werden. Stefan Brändle, Paris

Nach sechs Monaten harter Gelbwesten-Proteste hat Emmanuel Macron versucht, die Lage mit einem Massnahmenkatalog zu entschärfen. Dazu gehören die Senkung der Einkommenssteuer und der Teuerungsausgleich für die Renten. Die Gilets jaunes reagieren enttäuscht, teils erbost. Sie wollten Handfesteres: höhere Löhne, eine Reichensteuer, dazu nationale Volksinitiativen. Macron hatte die hohen Erwartungen mit der Ansetzung einer «grossen Debatte» teils selber geschürt.

Nachdem Macron die Gelbwesten klugerweise in eine nationale Debatte eingebunden hat, wird er jetzt von den Europawahlen eingeholt. Opportunistisch mehrt der einst so standsichere Reformator die Konzessionen und Sozialmassnahmen. ­Seine mutige, ursprünglich für 2019 angesagte Rentenreform wird dagegen vertagt. Macron fehlt die Kraft. Auch die schwere Sozialkrise im Land vermag er kaum zu meistern. Anders als die Fünf-Sterne-Bewegung haben die Gilets jaunes zwar nicht die Amtsgeschäfte übernommen, mit populistischen Maximalforderungen treiben sie den Präsidenten trotzdem vor sich her. Unpopulär und isoliert kann Macron fast nur noch reagieren. Wenn er nicht bald wieder an die Energie seiner Anfangszeit anknüpft, wird auch Frankreich, ach, nicht mehr vorankommen.