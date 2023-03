Medienkolumne Trump und die Medien: Die Obsession kehrt zurück – aber für wie lange? Die US-Medien berichten exzessiv über die Anklage gegen den Ex-US-Präsidenten. Er macht sich das zunutze. Wie schon zu Trumps Amtszeit zeigt sich eine unheilvolle Symbiose, doch mit dieser könnte es rasch vorbei sein. Patrik Müller Drucken Teilen

Titelseite der «New York Times»: Erster Ex-Präsident wird angeklagt.

Jetzt ist er also wieder gross in den Zeitungen und auf den Newsportalen, auch diesem: Donald Trump. Er hat in seiner Amtszeit mit fast allen Konventionen gebrochen, und nun geht er auch noch als erster Ex-Präsident in die Geschichte ein, der angeklagt wird. Schon nächste Woche muss er sich der Staatsanwaltschaft stellen. Es geht um die mutmasslich illegale Zahlung von Schweigegeld.

Die führenden US-Medien kennen nur noch dieses eine Thema. Auf der Newsapp der «New York Times» handelten gestern die acht zuoberst platzierten Artikeln einzig von Trump. Bei der «Washington Post» waren es sogar die obersten neun.

Auch Schweizer Onlineportale gewichteten die Anklage hoch. Einerseits weil es wichtig ist, wenn der Ex-Präsident zum Staatsanwalt muss – zumal er erneut für das Spitzenamt der grössten Wirtschafts- und Militärmacht der Welt kandidiert. Andererseits, seien wir ehrlich, weil Trump gut klickt und Quote bringt.

Für die US-Politik ist unerheblich, was unsere hiesigen Medien schreiben, aber in Amerika zeigt sich bereits wieder diese seltsame Symbiose zwischen den Medien und Trump. Sie kritisieren ihn, er inszeniert sich als Opfer einer Hexenjagd – und beide profitieren davon.

Die Besessenheit ist gegenseitig. 2016 trug sie zur Wahl Donald Trumps bei. Wiederholt sich nächstes Jahr die Geschichte? Eher nicht. Die mediale Hysterie wird kaum mehr das damalige Ausmass annehmen, weil der Reiz des Neuen weg ist. Jeden Tag bis November 2024 «Trump» in der Headline? Irgendwann klickt das nicht mehr.