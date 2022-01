MEDIZINALTECHNIK Nach Schweizer Spezialdeal mit Deutschland: Brüssel will Antworten von Berlin Deutschland hat sich über eine Weisung der EU-Kommission hinweggesetzt und mit der Schweiz einen Spezialdeal zur Anerkennung von Medizinalprodukten gemacht. Jetzt will Brüssel wissen, was da los ist.

Der Schweizer Branchenverband mit einem Erfolg: Der hindernisfreie Zugang für Medtech-Produkte nach Deutschland ist vorerst gesichert. Keystone

Das mögen die EU-Beamten in Brüssel gar nicht gerne: Deutschland hat sich über eine Weisung der EU-Kommission hinweggesetzt und entschieden, Schweizer Medizinalprodukten einen hindernisfreien Zugang zum deutschen Markt zu gewährleisten. Und das, obwohl das entsprechende Abkommen mit der Schweiz im vergangenen Mai wegen dem Streit um das institutionelle Rahmenabkommen ausgelaufen war.

Konkret sollen Schweizer Medizinalprodukte, die von einer hiesigen Zertifizierungsstellen den «EU-Stempel» erhalten haben, von Übergangsfristen profitieren und bis 2025 weiter ungehindert in Deutschland verkauft werden können. Das war bis anhin nicht mehr der Fall, weil die EU-Kommission den Schweizer Zertifikaten die Anerkennung entzogen hat.

Keine Hilfe vom Bundesrat – Schweizer Branchenverband hilft sich selbst

Federführend bei der Aushandlung der Speziallösung war nicht der Bundesrat, sondern der Schweizer Branchenverband «Swiss Medtech». Über seine Schwesterverbände in Deutschland hat er sich ins Zeug gelegt und versucht, Einfluss auf die deutsche Politik zu nehmen.

Ziel sei es gewesen, dass sich einzelne Mitgliedsstaaten gegen die EU-Kommission und ihre Weisung stellen würden, heisst es in einer Mitteilung. Die Bemühungen haben nun offensichtlich gefruchtet. Der Zugang zum für die Schweizer Medtech-Branche wichtigsten Markt in Europa ist vorerst gesichert. Ob das deutsche Beispiel Schule machen wird und man auch andere Länder überzeugen kann, sich ebenfalls gegen Brüssel aufzulehnen, ist hingegen fraglich. Laut Daniel Delfosse, Leiter des Bereichs Regulierungsfragen bei «Swiss Medtech», sei man aktuell noch mit Österreich im Gespräch. In Frankreich und Italien sei man dagegen nicht sehr weit gekommen.

Wird die EU-Kommission Druck ausüben, um den Deal zurück zu nehmen?

Aber selbst beim deutschen Spezialdeal ist nicht sicher, ob er wirklich wasserdicht ist: Es sei gut möglich, dass das Arrangement von der EU-Kommission infrage gestellt und Druck auf eine Revision ausgeübt werde, ist zu hören. Tatsächlich hat die EU-Kommission Deutschland bereits angegangen, um zu erfahren, was da vor sich geht. «Wir haben Deutschland um zusätzliche Informationen gebeten», bestätigt eine Kommissionssprecherin am Donnerstag in Brüssel.

Zu bemerken wäre auch, dass der deutsche Entscheid nicht von der Bundesregierung, sondern auf Ebene der Länder in den jeweiligen Gesundheitsministerien getroffen wurde. Gut denkbar, dass die Stimmungslage in der Hauptstadt Berlin mit Blick auf die ungelösten institutionellen Fragen mit der Schweiz eine etwas andere ist.