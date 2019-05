Mehr als 1000 Ebola-Tote im Kongo

Mehr als 1000 Menschen sind inzwischen in Kongo-Kinshasa an Ebola gestorben. Das teilte das Gesundheitsministerium des Landes am Freitag mit. Nothelfer bekommen den Ausbruch im Osten des Kongo wegen der prekären Sicherheitslage nur schwer in den Griff.