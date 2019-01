Mehrere Jahre Haft für US-Polizisten wegen Schüssen auf Schwarzen

Wegen tödlicher Schüsse auf einen 17-jährigen Schwarzen ist ein ehemaliger Polizist in Chicago zu knapp sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden. 81 Monate Haft in einem Gefängnis im US-Bundesstaat Illinois und anschliessend zwei Jahre auf Bewährung seien angemessen, sagte der Richter Vincent Gaughan am Freitag.