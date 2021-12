Milliardär Bekanntester russischer Oligarch wechselt Nationalität: Chelsea-Besitzer Roman Abramowitsch ist jetzt Portugiese Der Multimilliardär macht sich ein portugiesisches Gesetz für vertriebene Juden zu Nutze. Es ist nicht sein erster Nationalitäts-wechsel. In der Schweiz versuchte er auch schon, unterzukommen - vergeblich.

Chelsea-Besitzer Roman Abramowitsch mit neuer Nationalität: Der Multimilliardär ist jetzt Portugiese. key/epa

Es läuft bei Roman Abramowitsch. In diesem Jahr so richtig. Seit Sommer macht der Multimilliardär mit seiner 140 Meter langen, 500 Millionen Dollar teuren Superyacht «Solaris» – das wahrscheinlich luxuriöseste Schiff, das je für einen Privatier gebaut wurde – die Weltmeere unsicher. Sein Fussballclub FC Chelsea eilt in der englischen Liga von Sieg zu Sieg. Und Abramowitsch selbst in neu stolzer Portugiese.

Wie die «Jerusalem Post» berichtet, habe der russische Oligarch die Staatsbürgerschaft im Rahmen des portugiesischen Rückkehrgesetzes für Juden sephardischer Abstammung erhalten. Die Sepharden sind Juden, die bis zu ihrer Vertreibung Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts auf der iberischen Halbinsel lebten.

Schon das Vorgängermodell «Eclipse», hier im Bild, war beeindruckend. Seine neue Yacht toppt jedoch alles: 500 Millionen Dollar legte Rom, an Abramowitsch für das Luxusboot «Solaris» auf den Tisch. key/epa

Der 55-jährige Abramowitsch habe seine Familiengeschichte eingehend recherchiert und dabei herausgefunden, dass sein Familienstammbaum bis nach Portugal zurückreicht. Seine jüdischen Vorfahren seien damals ausgewiesen worden und anschliessend nach Hamburg gegangen.

Spenden an die Jüdische Gemeinde

Ein Selbststudium reicht laut der «Jerusalem Post» freilich nicht aus, um sich für den portugiesischen Pass zu qualifizieren. Anträge würden durch Experten geprüft, ausserdem müsse ein Interesse an der sephardischen Kultur nachgewiesen werden. Das regelte Abramowitsch durch Spenden: Der Jüdischen Gemeinde Porto habe er demnach Geld für entsprechende Projekte gegeben. Auch in Russland unterstützt er jüdische Projekte.

Es ist nicht der erste Staatenwechsel für Abramowitsch. 2018 erhielt er die israelische Staatsbürgerschaft. Zuvor hatte er Probleme mit der Verlängerung seines britischen Visums: Nach dem Giftanschlag auf den russischen Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter kündigte die britische Regierung an, Langzeitvisa von wohlhabenden Russen zu überprüfen. Abramowitsch umging dies: Als Kind jüdischer Eltern hat er Anspruch auf den israelischen Pass. Als israelischer Staatsbürger benötigt er kein Visum mehr.

Abramowitsch wurde damit auf einen Schlag zum reichsten Israeli. Das Magazin «Forbes »schätzt sein Vermögen auf knapp 15 Milliarden Dollar. Er wird auf der Liste der reichsten Menschen weltweit in diesem Jahr auf Rang 142 geführt. Sein Vermögen machte Abramowitsch mit Rohstoffkonzernen während der Privatisierungswelle nach dem Zerfall der Sowjetunion. Er galt lange als wichtigster Oligarch im Machtzirkel um Wladimir Putin.

Unerwünscht in der Schweiz

Seine Vergangenheit verhinderte im Jahr 2016 einen Zuzug in die Schweiz. Abramowitsch wollte sich in Verbier niederlassen. Doch die Behörden intervenierten: Laut Fedpol sei nicht nur zumindest ein Teil seines Vermögens illegal zu Stande gekommen. Abramowitschs Anwesenheit stelle ferner eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und ein Reputationsrisiko für das Land dar. Wegen Geldwäscheverdachts und mutmasslichen Kontakten zu kriminellen Organisationen sei er den Behörden bekannt. Eine Aufenthaltsbewilligung wurde ihm verwehrt.