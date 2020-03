Mindestens 25 Tote bei Angriff auf Sikh-Tempel in Kabul

In Afghanistans Hauptstadt Kabul hat ein Angreifer am Mittwoch einen Tempel der Sikh-Gemeinschaft gestürmt. Mindestens 25 Personen wurden getötet. Die islamistische Terrormiliz IS bekannte sich zu dem Anschlag.