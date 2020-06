Mit Stöcken und Steinen: Der vielleicht gefährlichste Grenzkonflikt der Welt droht zu eskalieren Die beiden Atommächte Indien und China geraten sich im Himalaja in die Haare. Vor allem Indien reagiert heftig auf die jüngsten Vorfälle.

Antichinesische Proteste wie hier in der Stadt Bhopal gab es in ganz Indien. Bild: EPA/Keystone (Bhopal , 16. Juni 2020)

Eine gewisse Komik lässt sich dem indisch-chinesischen Grenzkonflikt trotz aller Tragik abgewinnen: Da stehen sich also die Armeen der beiden bevölkerungsreichsten Nationen der Welt gegenüber, Atommächte wohlgemerkt, doch die Auseinandersetzung in der Nacht zum Dienstag erinnert eher an eine wüste Pausenplatzschlägerei: mit Fäusten, Steinwürfen und Knüppelschlägen.

Angesichts der Opferzahlen ist jedoch jedes Schmunzeln unangebracht. Mehrere Dutzend Soldaten verloren beim jüngsten Grenzkonflikt in der entlegenen Region Ladakh ihr Leben.

Ein kurzer Rückblick: China und Indien beschuldigen sich gegenseitig, die chinesisch-indische Grenze übertreten zu haben. Bislang kursieren mehrere Versionen der Vorfälle, die sich jedoch nicht unabhängig bestätigen lassen.

Laut Medienberichten aus Neu-Delhi hat es sich wie folgt zugetragen: Indische Soldaten wollten ein chinesisches Zelt abbauen, das sich ihrer Ansicht nach auf indischem Territorium befand. Daraufhin sind wiederum chinesische Soldaten losmarschiert und haben einen handfesten Streit vom Zaun gebrochen, der rasch eskalierte: Mehrere indische Soldaten sollen in einen Fluss gestossen worden und bei eisigen Temperaturen erfroren sein. Wie viele chinesische Soldaten getötet wurden, ist unklar. Indische Medien berichten von bis zu 43 Opfern.

Chefredaktor macht sich über indische Armee lustig

Der Chefredakteur der chinesischen Parteizeitung «Global Times» Hu Xijin goss weiter Öl ins Feuer. Auf Twitter schrieb der Journalist, der Tod so vieler indischer Soldaten lege nur die Mängel der Armee offen, die nicht einmal Notfallbehandlung bereitstellen könne. «Das ist keine Armee mit modernen Kampffähigkeiten», schrieb Hu.

Die «Global Times» wirft der indischen Regierung darüber hinaus vor, dass Neu-Delhi dank der strategischen Unterstützung der USA glaube, bei Grenzprovokationen keine Gegenreaktion erwarten zu müssen.

Von offizieller Seite ist die Regierung in Peking jedoch sehr darum bemüht, die Situation zu deeskalieren. China wolle keine weiteren Zusammenstösse, sagte ein Sprecher des Aussenministeriums am Mittwoch. Beide Länder versuchten den Konflikt über einen Dialog zu lösen.

Zweifelsohne ist sich die Kommunistische Partei in China der brisanten Lage bewusst . Es ist schliesslich das erste Mal seit 45 Jahren, dass bei einem Vorfall entlang der unübersichtlichen und wegen Flussverläufen und Gletscherzungen sich stets verändernden Grenze Todesopfer zu beklagen sind.

Allianz Indien-USA macht China nervös

Strategisch betrachtet hat die Eskalation mehrere Gründe: Peking verfolgt seit Ausbruch der Coronapandemie zunehmend selbstbewusst seine nationalen Interessen im In- und Ausland – auch, um den Eindruck der Schwäche zu vermeiden. Besonders offen tritt die neue Haltung im Streit mit den USA zutage, was sich sowohl im Handelskrieg als auch in der Einflussnahme auf Hongkong widerspiegelt. Washington hingegen wird unter Donald Trump zunehmend zum Verbündeten Indiens. Peking betrachtet diese neue Allianz mit grosser Skepsis.

Die Menschen der beiden Riesennationen nehmen den Konflikt ganz unterschiedlich wahr. Während der Grenzkonflikt in Indien eines der dominierenden Themen ist und zu einer Boykott-Bewegung gegen Produkte aus China führte, bekommen in China nur politisch Interessierte überhaupt etwas von den Streitigkeiten mit: Auf der Startseite der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua wird das Thema gar nicht aufgegriffen, auch die Fernsehsender des Propagandaapparats haben keinen Beitrag über die jüngste Eskalation gesendet.

Bereits 1962 hatten China und Indien einen Krieg geführt, bei dem es um territoriale Fragen ging. Seither erheben beide Länder Anspruch auf gewisse Landesteile – etwa im entlegenen Himalaja-Gebiet Ladakh. Weiter zugespitzt hatte sich der Konflikt, als der Dalai Lama zu Fuss aus dem chinesischen Tibet ins indische Exil marschierte, wo er seither wohnt.

In den vergangenen Wochen kam es wiederholt zu Vorfällen, darunter einer Schlägerei mit mehreren Verletzten. Dabei hatten sich beide Seiten laut einem Bericht des «Indian Express» zuletzt auf eine Pufferzone entlang der unübersichtlichen Gebirgsgrenze geeinigt. Diese Regelung dürfte ihre Gültigkeit jetzt verloren haben.