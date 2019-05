Video Mysteriöser Countdown abgelaufen: Europa-Lied statt Ibiza-Enthüllung von Jan Böhmermann Er spannte alle auf die Folter – und führte schliesslich alle an der Nase herum: Jan Böhmermann hat statt brisanter Enthüllungen zum Ibiza-Skandal ein Liebeslied auf Europa mit europäischen Komikern publik gemacht

Im Video macht auch der Schweizer Domini Deville mit. Sein Text: «Von den Franzosen das Welschland, Geld und Gold gab uns Deutschland. Aus Schweden zog IKEA hierher. Aus Holland klauen wir Ärzte, aus England die Scherze. Wir nehmen alles und bedanken uns sehr. Die Schweiz ist genial, Europa ist uns egal.



Allein und gemein, so wollen wir Schweizer sein. Allein und gemein, die Schweiz bleibt ein Stachelschwein. Allein und gemein, so soll's für immer, immer sein. Ach lasst uns in Ruh, die Grenzen machen wir zu. Allein und gemein, so wollen wir Schweizer sein.»

Das Lied dauert in der vollen Fassung 13 Minuten und ist eine Liebeserklärung an Europa.