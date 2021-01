Gewaltsame Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump haben das Kapitol in Washington gestürmt und den US-Kongress verwüstet. Was bedeutet diese beispiellose Attacke auf das Zentrum der US-Demokratie für das Land? Die Diskussion dazu ab 18.30 Uhr in der Sendung «TalkTäglich» der regionalen TV-Sender von CH Media.