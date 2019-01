Nach Messerangriff in Oslo: Behörden nehmen Terrorermittlungen auf Der Messerangriff ereignete sich am Donnerstag in einem Lebensmittelgeschäft im Zentrum von Oslo. Nun haben die norwegischen Behörden Terrorermittlungen aufgenommen. Es werde untersucht, ob es sich um einen möglichen Terrorangriff handle, sagte Marie Benedicte Bjørnland, die Chefin des norwegischen Inlandsnachrichtendienstes PST.

Marie Benedicte Bjørnland, die Chefin des norwegischen Inlandsnachrichtendienstes PST. (Bild: Fredrik Hagen/NTB scanpix via AP)

(sda/dpa/afp) Bei dem Verdächtigen handle es sich um einen 20-jährigen Russen, der am Donnerstag von Russland aus über Schweden nach Norwegen eingereist war. Er habe bei Vernehmungen erklärt, er habe so viele Menschen wie möglich töten wollen, sagte Bjørnland, am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Ob es Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat oder anderen Organisationen gebe, könne man noch nicht sagen. Laut PST deutet bislang nichts auf mögliche Komplizen oder weitere geplante Anschläge hin. Eine Erhöhung der Terrorwarnstufe in Norwegen werde geprüft.

In einer Lageeinschätzung von 2018 hatte der PST erklärt, ein vom radikalen Islamismus inspirierter Anschlag sei in Norwegen «möglich». Sollte der Angriff vom Donnerstag als islamistischer Anschlag eingestuft werden, wäre es der erste in dem skandinavischen Land.

Eine Frau war am Donnerstag in dem Geschäft im Zentrum der norwegischen Hauptstadt mit einem Messer niedergestreckt worden, als sie an der Kasse bezahlen wollte. Sie wurde schwer verletzt ins Spital gebracht, ihr Zustand gilt als ernst, aber stabil. Die Polizei geht davon aus, dass sie zufällig zum Opfer wurde.