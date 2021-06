Nato-Gipfeltreffen Biden: Für die Sicherheit der USA ist die Nato «unentbehrlich» Nach den turbulenten Trump-Jahren melden sich die USA zurück. Trotzdem ist die Zukunft des Verteidigungsbündnis unklar. Die Frage ist: Ist China der neue Feind?

US-Präsident Biden und Nato-Generalsekretär Stoltenberg in Brüssel. Keystone-sda

Joe Biden hatte eine denkbar einfache Botschaft dabei: «Ich will, dass ganz Europa weiss: Die USA sind wieder da», so Biden am Montag beim Treffen der Nato-Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Nach vier Jahren unter Donald Trump machte sich der US-Präsident daran, verloren gegangenes Vertrauen in die Vereinigten Staaten wiederzugewinnen. Vorbei die Tage, als Trump offen damit drohte, aus dem transatlantischen Verteidigungsbündnis auszusteigen, wenn die Europäer nicht endlich «ihre Rechnungen bezahlen». Biden machte klar: Für die Sicherheit der Vereinigten Staaten ist die Nato «unentbehrlich» und die in Artikel 5 des Nato-Vertrags festgeschriebene Beistandspflicht im Fall eines Angriffs auf einen Verbündeten «heilig».

Das hörte man unter den 29 Nato-Partnern natürlich gerne. Nicht nur bei den baltischen und osteuropäischen Staaten, die sich wegen ihrer geografischen Nähe zu Russland am meisten über die latente Bedrohung sorgen. «Die Beziehungen zu Russland befinden sich auf einem Tiefpunkt wie noch nie seit dem Ende des kalten Krieges», stellte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg fest. Die Angriffe auf seine Nachbarn Georgien und die Ukraine, die Giftanschläge auf Dissidenten, die hybriden Destabilisierungsversuche durch Fake-News-Kampagnen und Cyberangriffe: Russland zeige seit Jahren ein aggressives Verhalten, auf das man entschieden reagieren müsse, so der Norweger. Damit und mit dem glasklaren Nato-Bekenntnis des US-Präsidenten war auch schon der Ton gesetzt für das am Mittwoch stattfindende Treffen zwischen Biden und Russlands Präsidenten Wladimir Putin in Genf.

China ist der neue Feind Nummer 1

Deutlich wurde beim ersten physischen Nato-Gipfel seit Ausbruch der Pandemie aber auch, dass das zur «Regionalmacht» herabgestufte Russland für die USA nur mehr zweite Priorität hat. An allererster Stelle kommt für Washington in Zukunft China. Mehr noch als sein Vorgänger betrachtet Joe Biden alle aussenpolitische Fragen durch die China-Brille. Manche Diplomaten sprechen schon von einer regelrechten «China-Obsession». Ziel Bidens ist es, Europa in eine breite Allianz der Demokratien einzubinden und dem steigenden Machthunger Pekings gemeinsam entgegenzutreten. Dazu will er die Nato als Werkzeug nutzen und das Verteidigungs-Bündnis ab 2022 vermehrt nach China ausrichten. In der gemeinsamen Abschlusserklärung wurde China gestern bereits als «systemische Herausforderung» für die Sicherheit der Nato-Länder bezeichnet.

Kein neuer Kalter Krieg

Das Tempo dieser Entwicklung finden in Europa längst nicht alle gut. Es geht die Sorge um, dass man mit dem konfrontativen Kurs aus Washington in einen neuen Kalten Krieg hineingezogen wird. Einen solchen wolle nun wirklich niemand, sagte zum Beispiel der britische Premierminister Boris Johnson, der eigentlich eher eine betont harte Position gegenüber China einnimmt.

Im Unterschied zu den USA gibt es im notorisch zerstrittenen Europa keine einheitliche Front gegenüber China. Gerade Deutschland ist mit der Volksrepublik wirtschaftlich eng verbunden und exportiert einen beträchtlichen Teil seiner Auto-Produktion dorthin. Die Balance zwischen «China als Rivalen» und «China als Partner» ist Berlin deshalb besonders wichtig. Frankreich scheut sich wegen seiner eigenen historischen Rolle im Indopazifik davor, sich einfach bei den USA ins Beiboot zu setzen. Der französische Präsident Emmanuel Macron sprach auch an, was sich unter den Europäern viele fragen: Ist es wirklich die Aufgabe des transatlantischen Verteidigungsbündnis, sich in Fernost zu engagieren? «Vielleicht habe ich ein Problem mit meiner Karte. Aber für mich zählt China geografisch eigentlich nicht zum Atlantikraum», stichelte Macron im Vorfeld des Treffens.

Wie schon bei Trump lag es gestern wieder am teils etwas hölzern wirkenden Generalsekretär Stoltenberg, die Differenzen in der Allianz zu übermalen: «Es geht nicht darum, die Nato nach Asien zu verlegen», sagte Stoltenberg. Vielmehr sei es China, dass über sein Seidenstrassenprojekt, den 5G-Ausbau und seine Investitionsoffensive in Afrika nach Europa komme. Stoltenberg: «Es geht darum, was wir zu Hause machen können».