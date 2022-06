USA 101 Jahre nach einem Massaker an Afroamerikanern: Erneut ist Tulsa Schauplatz eines Blutbads Eine Woche nach dem Massaker in einer Primarschule in Texas wühlt eine neue Bluttat die USA auf. Widersprüchliche Aussagen der Polizei sorgen in Uvalde für Verwirrung.

In einem Nebengebäude auf dem Gelände des Saint Francis Hospital in Tulsa (Oklahoma) ermordete ein Mann am Mittwoch vier Menschen. Ian Maule / AP

Eine neue Bluttat erschüttert die USA: In einem Spital-Komplex in Tulsa (Oklahoma) hat ein Mann am späten Mittwochnachmittag (Lokalzeit) vier Menschen ermordet. Anschliessend tötete sich der 45-Jährige selbst. Angeblich soll es sich beim Todesschützen um einen Patienten gehandelt haben, der zuvor im Saint Francis Hospital behandelt worden war.

Wendell Franklin, Polizeichef von Tusla, sagte, der Mann habe sich in den vergangenen Tagen über anhaltende Schmerzen beklagt. Unter den ermordeten Personen befand sich auch der Arzt, der den Mann am 19. Mai am Rücken operiert hatte. Der Täter habe den Chirurgen Preston Phillips für sein Leid verantwortlich gemacht, sagte Polizeichef Franklin an einer Pressekonferenz über das Motiv der Bluttat. Der Täter habe auch eine Nachricht hinterlassen.

Die Stadt Tulsa, deren Grossraum heute 1 Million Bewohner zählt, war vor 101 Jahren Schauplatz eines der furchtbarsten Massaker an Afroamerikanern in der Geschichte der USA. Aufgebrachte Weisse zerstörten am 1. Juni 1921 in einem Racheakt ein florierendes Quartier dunkelhäutiger Amerikanerinnen und Amerikanern. Hunderte Menschen wurden getötet.

Polizei in Tulsa reagierte schnell

In einer Pressekonferenz sagte Eric Dalgleish, der stellvertretende Polizeichef von Tulsa, dass die Ordnungshüter drei Minuten nach dem ersten Notruf im Spital eingetroffen seien. Fünf Minuten später hätten sie Kontakt mit dem Täter und den Opfern gehabt. Gefragt, ob die Polizei nach den jüngsten Massakern in einem Supermarkt in Buffalo (New York) und einer Primarschule in Uvalde (Texas) schneller reagiert habe, sagte Dalgleish: «Ich war sehr zufrieden mit dem, was wir bisher über die Reaktion unserer Beamten wissen.»

Solche Einschätzungen sind allerdings mit Vorsicht zu geniessen. Nach dem Massaker in Uvalde, bei dem vorige Woche 19 Primarschüler und 2 Lehrerinnen durch einen 18-Jährigen ermordet wurden, stellten sich viele Informationen, die von der Polizei in ersten Stellungnahmen verbreitet wurden, als falsch heraus.

So hatte Steven McCraw, der Direktor der texanischen Sicherheitsbehörde DPS (Department of Public Safety) vorige Woche an einer Pressekonferenz eine Lehrerin beschuldigt, dem Amokläufer von Uvalde Zutritt zum Schulhaus gewährt zu haben – weil sie angeblich die Hintertür der Robb Elementary School nicht vollständig geschlossen habe. Diese Information war falsch, wie der Anwalt der Lehrerin diese Woche einer Lokalzeitung sagte.

Als die Frau am Dienstag der vergangenen Woche den bewaffneten jungen Mann in der Nähe des Schulgebäudes gesehen habe, zog sie die Tür hinter sich zu. Der Schliessmechanismus habe aber nicht funktioniert, sagte der Anwalt, worauf der 18-Jährige die Türe kurze Zeit später problemlos habe öffnen können. Ein DPS-Sprecher bestätigte diese Angaben später im Gespräch mit der Zeitung «San Antonio Express-News».

Kooperiert der Polizeichef mit den Ermittlungsbehörden?

Derweil ist unklar, ob der ebenfalls schwer beschuldigte Polizeichef des Schulbezirks von Uvalde mit den Ermittlungsbehörden kooperiert. McCraw hatte vorige Woche bekannt gegeben, dass Pete Arredondo in seiner Funktion als Einsatzleiter entschieden habe, den Massenmörder während mehr als 60 Minuten gewähren zu lassen – weil der Polizeichef, fälschlicherweise, der Meinung gewesen sei, dass der 18-Jährige keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit darstelle. (Er wurde später getötet.) «Das war die falsche Entscheidung», sagte McCraw. Ein Sprecher der Sicherheitsbehörde DPS sagte daraufhin, dass Arredondo sich weigere, die Fragen der Ermittlungsbehörden zu beantworten.

Arredondo wiederum wies diese Unterstellung in einem kurzen Interview mit dem Nachrichtensender CNN zurück. Der 50-Jährige sagte: «Wir telefonieren täglich» mit dem Texas Department of Public Safety. Weitere Fragen wollte Arredondo nicht beantworten, angeblich aus Rücksicht auf die Opfer, die derzeit beerdigt werden.

CNN’s @ShimonPro confronts Uvalde schools police chief Peter Arredondo for the force's decision to not cooperate with investigations into the police response to the Robb Elementary School shooting. pic.twitter.com/4DPocsn8OB — The Recount (@therecount) June 1, 2022

Arredondo war zu Wochenbeginn, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, als Mitglied des City Council von Uvalde eingeschworen worden. Das Gremium, vergleichbar mit einer städtischen Legislative in der Schweiz, zählt 6 Mitglieder.